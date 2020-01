Tottenham Hotspur is er zaterdag nog niet in geslaagd de achtste finales van de FA Cup te bereiken. Southampton dwong voor eigen publiek een replay af. Leicester City staat wel bij de laatste zestien van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Tottenham leek tegen Southampton af te koersen op een plek in de volgende ronde. Son Heung-min was na krap een uur spelen in het St. Mary's Stadium de maker van de 0-1.

Sofiane Boufal bezorgde de ploeg van manager José Mourinho drie minuten voor tijd een kater door voor de gelijkmaker te zorgen. Beide ploegen moeten daardoor op herhaling, al mogen de 'Spurs' dan wel voor eigen publiek spelen.

Leicester won met de nodige moeite van Championship-club Brentford: 0-1. Kelechi Iheanacho was op Griffin Park al in de vierde minuut trefzeker door van dichtbij raak te schieten.

De thuisploeg, met oud-Spartaan Halil Dervisoglu het hele duel op het veld, kreeg zelfs mogelijkheden om een replay af te dwingen, maar onder meer de paal stond dat in de weg.

Kelechi Iheanacho schoot Leicester naar de volgende ronde. (Foto: Pro Shots)

Blamages West Ham en Newcastle

Newcastle United blameerde zich tegen derdedivisionist Oxford United. Beide ploegen kwam in St James' Park niet tot scoren, waardoor de Premier League-club nu op bezoek moet in Oxford.

West Ham United ligt er wel uit. De ploeg verloor voor eigen publiek met 0-1 van West Bromwich Albion, de koploper van het Championship. Conor Townsend opende al in de negende minuut de score en die achterstand kwamen de 'Hammers' niet meer te boven. Ook niet toen WBA-verdediger Semi Ajayi twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg.

Sheffield United, dit seizoen de grote verrassing in de Premier League, staat wel bij de laatste zestien. De formatie was met 0-2 te sterk voor Millwall, dat één niveau lager speelt. Muhamed Besic en Oliver Norwood scoorden voor de ploeg van coach Chris Wilder.

Ook Norwich City is door. De promovendus rekende af met divisiegenoot Burnley: 1-2. Grant Hanley en Josip Drmic zetten de gasten op 0-2, waarna Erik Pieters de spanning terugbracht. Een replay zit er voor Burnley echter niet in.