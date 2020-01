Leicester City heeft zaterdag met enige moeite de achtste finales van de FA Cup bereikt. De nummer twee van de Premier League won met 0-1 van Brentford.

Kelechi Iheanacho was op Griffin Park al in de vierde minuut trefzeker door van dichtbij raak te schieten. Ayoze Pérez en Demarai Gray kregen daarna kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar daar slaagden zij niet in.

De thuisploeg, uitkomend in het Championship, kreeg zelfs mogelijkheden om een replay af te dwingen, maar onder meer de paal stond dat in de weg. Bij Brentford speelde oud-Spartaan Halil Dervisoglu het hele duel mee.

Leicester City is een van de vele ploegen uit de Premier League die zaterdag in actie komen. Zo gaat Tottenham Hotspur om 16.00 uur op bezoek bij Southampton.

Ook onder meer Newcastle United, West Ham United en Sheffield United spelen ook op dat tijdstip. Zondag proberen clubs Manchester United en Liverpool de vijfde ronde te bereiken.