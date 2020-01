John van den Brom is erg te spreken over het optreden van Jeroen Zoet tegen ADO Den Haag. De coach van FC Utrecht zag zijn keeper goed spelen en in de slotfase van de met 4-0 gewonnen wedstrijd knap een strafschop stoppen.

"Hij was geweldig. De 'nul' is voor een keeper heilig, veilig en lekker. Een penalty stoppen is ook een kwaliteit. De reactie bij alle spelers daarna was mooi", aldus Van den Brom bij FOX Sports.

"Jeroen is echt een van ons geworden in relatief korte tijd. Hij heeft vandaag heel goed leiding gegeven aan de verdediging en de ballen gepakt die hij moest pakken. Hij heeft bevestigd dat hij een hartstikke goede keeper is."

De 29-jarige Zoet kwam deze winter op huurbasis over van PSV, waar hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt. Bovendien had hij in Eindhoven geen goede relatie meer met keeperstrainer Ruud Hesp.

In Utrecht, waar een plek vrij was vanwege de blessure van keeper Maarten Paes, wil de geboren Veendammer dankzij veel speelminuten in beeld blijven bij het Nederlands elftal.

Ontlading bij Jeroen Zoet na zijn gestopte strafschop tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Hij moet hiervan genieten'

Van den Brom, die tevreden was over heel FC Utrecht in de wedstrijd tegen ADO, stoorde zich de afgelopen tijd aan de berichtgeving in de media over de bewogen periode van Zoet bij PSV.

"Ik kan een beetje moe worden van de negatieve berichten over Jeroen. Hij kan en moet genieten van deze momenten", doelde de trainer op de gestopte strafschop tegen ADO.

