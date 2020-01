Bij Borussia Dortmund kan men de prestaties van Erling Haaland bijna niet geloven. De spits kwam deze winter over van Red Bull Salzburg en scoorde in zijn eerste twee wedstrijden al vijf keer.

De negentienjarige Haaland, die bij Salzburg al een fenomeen bleek, luisterde zijn Dortmund-debuut onlangs op met een hattrick en scoorde vrijdag tegen 1. FC Köln (5-1) twee keer.

Hij is de eerste Bundesliga-speler ooit met vijf goals in zijn eerste twee duels. Extra bijzonder is dat hij in beide wedstrijden invaller was; hij had voor zijn treffers slechts 59 minuten nodig.

"Hij is niet te stoppen. Hij wil altijd trainen en altijd winnen. Voor een coach is het geweldig om zulke spelers in je selectie te hebben", zei trainer Lucien Favre na de wedstrijd in Dortmund.

Sportief directeur Michael Zorg, die namens Dortmund zo'n 20 miljoen euro betaalde voor Haaland, was eveneens vol lof over de Noor. "Hij leeft zijn droom. We willen hem niet wakker maken", zei hij met een knipoog.

Erling Haaland zette Borussia Dortmund tegen 1. FC Köln vanuit een moeilijke hoek op 5-1. (Foto: Pro Shots)

'Hij heeft alles wat hij moet hebben'

Ook Dortmund-keeper Roman Bürki sprak zijn bewondering uit over Haaland. "Hij heeft alles wat je moet hebben als voetballer. Het belangrijkste is dat hij heel slim is. Het is wel jammer dat zijn doelpuntengemiddelde al aan het zakken is", grapte hij.

Een week geleden was aanvoerder Marco Reus, die sinds 2012 in Dortmund speelt, al vol lof over Haaland. "Ik denk dat we hier sinds Robert Lewandowski niet meer zo'n spits hebben gehad. Erling geeft ons de optie om in verschillende systemen en stijlen te spelen", zei hij.

Mede dankzij de inbreng van Haaland is Dortmund na negentien wedstrijden de nummer drie van de Bundesliga. 'BVB' kan dit weekend nog wel voorbijgestreefd worden door Borussia Mönchengladbach.

