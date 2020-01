FC Groningen heeft zich zaterdag versterkt met Görkem Can. De negentienjarige centrale verdediger komt over van Schalke 04 en tekent voor 2,5 jaar, met een optie op nog twee seizoenen.

Can, die in Duitsland werd geboren en jeugdinternational is van Turkije, kwam dit seizoen uit voor het tweede elftal van Schalke. Hij speelde nooit in de hoofdmacht van de Bundesliga-club.

Afgelopen zomer hadden wij al interesse in Görkem, maar toen wilde Schalke 04 hem niet laten gaan, omdat de club hem in de voorbereiding op dit seizoen met de eerste selectie wilde laten meedraaien. Dat zegt wel iets over zijn kwaliteiten", aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van FC Groningen.

Can, die bij zijn nieuwe club de tijd krijgt om zich te ontwikkelen, is voor FC Groningen de eerste versterking van deze winter. 'De Trots van het Noorden' deed Charlison Benschop (Apollon Limassol) en Michael Breij (SC Cambuur) van de hand.

FC Groningen is na negentien wedstrijden de nummer tien van de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs speelt zondag in de twintigste speelronde om 14.30 uur thuis tegen Ajax.

