Borussia Dortmund heeft vrijdag een 5-1-zege geboekt op 1.FC Köln. Het toptalent Erling Haaland scoorde als invaller twee keer en verbrak daarmee een Bundesliga-record. In de Serie A zette AC Milan zijn opmars sinds de komst van Zlatan Ibrahimovic voort.

Net als vorige week tegen Augsburg (3-5, drie treffers Haaland) begon de negentienjarige Noor vrijdag als wisselspeler bij Dortmund-Köln. Het toptalent kwam in de 65e minuut in het veld en dertien minuten later scoorde hij door een rebound binnen te tikken.

Zijn tweede treffer in de 88e minuut was een stuk fraaier. Hij omspeelde de doelman en schoot de bal vanuit een zeer moeilijke hoek in het lege doel.

Haaland is de eerste speler in de geschiedenis van de Bundesliga die vijf goals maakt in zijn eerste twee duels. Vier andere spelers maakten vier goals in hun eerste twee wedstrijden. Voor zijn vijf treffers had de van Red Bull Salzburg overgenomen spits slechts 59 minuten nodig.

Haaland maakte de de laatste twee treffers van de avond. Dortmund kwam al binnen de minuut op voorsprong via Raphaël Guerreiro en Marco Reus maakte er na een half uur 2-0 van.

Kort na rust schoot Jadon Sancho de 3-0 binnen, waarna Köln nog wat terugdeed via voormalig Heracles en Heerenveen-spits Mark Uth, die scoorde op aangeven van voormalig PEC Zwolle-verdediger Kingsley Ehizibue.

Erling Haaland scoorde in zijn eerste thuiswedstrijd voor Dortmund tweemaal. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Bundesliga

Milan zet opmars voort met Ibrahimovic

In Italië boekte AC Milan op bezoek bij Brescia zijn derde competitiezege op rij. Invaller Ante Rebic maakte twintig minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd in Stadio Mario Rigamonti: 0-1.

Zlatan Ibrahimovic stond de hele wedstrijd in het veld bij de bezoekers uit Milaan. De teruggekeerde spits kreeg vlak voor rust een levensgrote kans, maar hij mikte van dichtbij net naast.

Milan is door de negende overwinning van het seizoen opgeklommen naar de zesde plaats in de Serie A. Toen de 38-jarige Ibrahimovic eind december gepresenteerd werd in San Siro, stond de ploeg van trainer Stefano Pioli slechts elfde.

AC Milan had geen goal van Zlatan Ibrahimovic nodig tegen Brescia. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Serie A

Goal Dolberg niet genoeg voor zege Nice

In de Franse Ligue 1 maakte Kasper Dolberg zijn zesde competitiegoal van het seizoen, maar de oud-Ajacied kon OGC Nice daarmee niet aan de zege helpen tegen Stade Rennes: 1-1.

Flavien Tait maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker namens de bezoekers, die derde staan. Nice is de nummer tien in Frankrijk.

Phillip Cocu hoopte zich in Engeland met Derby County te plaatsen voor de vijfde ronde van de FA Cup, maar de nummer zestien van het Championship kwam op bezoek bij het twee divisies lager spelende Northampton Town niet verder dan 0-0. De ploegen zullen daarom op herhaling moeten in Derby.