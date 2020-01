Ole Gunnar Solskjaer verwacht niet dat hij Machester United er snel weer bovenop krijgt. De club met de bestgevulde prijzenkast van Engeland bezet momenteel slechts de vijfde plaats in de Premier League.

"Jürgen Kloop heeft bij Liverpool vier jaar de tijd gekregen om een team te bouwen", zei Solskjaer vrijdag op een persconferentie over de trainer van de Premier League-koploper en Champions League-winnaar. "Ik heb het al vaker gezegd, maar de problemen van United zijn niet snel op te lossen."

Volgens de 46-jarige Noorse coach ligt de oplossing vooral op de transfermarkt. "Maar je kunt niet in één maand acht of tien nieuwe spelers halen. We hebben in de zomer goede zaken gedaan en we proberen deze maand weer iets te doen."

United werd in 2013 onder Alex Ferguson voor het laatst kampioen. David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho slaagden er niet in om de titel te pakken en de in december 2018 aangestelde Solskjaer kan de ploeg vooralsnog ook niet beter laten presteren.

Woensdag werd op Old Trafford met 0-2 van Burnley verloren, waardoor de achterstand op koploper Liverpool opliep naar liefst 33 punten en ook de vierde plek en daarmee kwalificatie voor de Champions League weer verder uit zicht raakt.

Stand bovenin Premier League 1. Liverpool 23-67

2. Manchester City 24-51

3. Leicester City 24-48

4. Chelsea 24-40

5. Manchester United 24-34

6. Tottenham Hotspur 24-34

7. Wolverhampton 24-34

8. Sheffield United 24-33

'Vertrouwen om door te gaan op ingezette koers'

"Ik houd vast aan het plan dat ik heb", zei Solskjaer, die rekent op steun van de clubleiding. "We weten allemaal hoe de voetballerij van tegenwoordig werkt, maar al mijn gesprekken met de clubleiding zijn positief geweest."

"Dat geeft met het vertrouwen om door te gaan met de koers die we hebben ingezet. Hopelijk zal dat goed genoeg zijn en gaat het op lange termijn de goede kant op met de club."

De ploeg van Solskjaer speelt zondag in de vierde ronde van de FA Cup tegen Tranmere Rovers, dat uitkomt in de League One.