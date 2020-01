Alfons Groenendijk heeft zich vrijdag kritisch uitgelaten over de Chinese grootaandeelhouder Hui Wang bij ADO Den Haag. De 55-jarige trainer stapte begin december op bij de residentieclub, omdat hij zichzelf wilde offeren om geld los te krijgen voor benodigde winterversterkingen.

"Jef (de ontslagen technisch directeur Jeffrey van As, red.) en ik hadden dat geld nooit meer gekregen, omdat er toch wel het nodige gebeurd is. Ik heb in die vier jaar bij ADO sowieso weinig contact gehad met China, en er zijn inderdaad ook wel wat incidenten geweest", zegt Groenendijk bij Omroep West, waar hij voor het eerst uitweidt over zijn vertrek.

Groenendijk leverde begin december na ruim twee jaar zijn contract in bij ADO Den Haag, dat onder zijn leiding naar de één na laatste plaats in de Eredivisie was gezakt. Zijn opvolger Alan Pardew kreeg wel de toezegging van clubeigenaar Wang dat de club geld zou investeren in nieuwe spelers, nadat halverwege december Van As werd ontslagen. ADO verwelkomde in januari al zes nieuwe spelers.

"Ja, natuurlijk verbaast het me dat er nu wel geld is, ik heb die signalen nooit gekregen", aldus Groenendijk. "Heb er vaak om gevraagd, in de zomer al, want de groep die we hadden moest echt op de schop."

"De selectie hadden we de afgelopen seizoenen echt uitgeknepen en belangrijke spelers waren vertrokken. Maar in plaats van dat we konden investeren in de selectie, kreeg ik te horen dat er geen budget was en dat er zelfs zes ton vanaf ging."

Hui Wang is sinds 2014 grootaandeelhouder bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Ik kreeg een boze mail van Wang'

Volgens Groenendijk raakte de relatie met Wang verder vertroebeld toen hij zich in het openbaar ook nog kritisch uitliet over de komst van algemeen Mohammed Hamdi, een aanstelling waarbij hij naar eigen zeggen niet betrokken was.

"Ik kreeg een boze mail van Wang, die had het hele interview met mij gezien. De nieuwe directeur (Mohammed Hamdi, red.) raadde me aan om die boze mail van Wang maar niet te beantwoorden. Maar iedereen die me een beetje kent, weet dat ik dat natuurlijk wel heb gedaan. Ik heb ook alle mensen in de cc geplaatst die Wang in de cc had gezet, dus dat liep ook nog wel hoog op."

"Heel eerlijk, ik had gehoopt dat ADO een keer los zou komen van China. Het is gewoon een andere cultuur, daar moet je in geloven of niet."

Groenendijk - die in het verleden ook trainer was bij Excelsior, Jong Ajax, FC Den Bosch en Willem II - wacht voorlopig met het aannemen van een nieuwe trainersklus. "Er is al belangstelling van clubs, maar ik merkte als ik daar over nadacht, dat ik meer tijd nodig heb."

