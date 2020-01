Valencia-keeper Jasper Cillessen kan zaterdag door een blessure niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen zijn vorige club FC Barcelona.

"Jasper merkte woensdag in de warming-up voor het bekerduel met Logroñés UD dat hij wat last had en niet kon spelen en hij voelt zich nog steeds niet volledig fit", zei Valencia-trainer Albert Celades vrijdag op zijn persconferentie.

"Hij heeft vandaag wel een deel van de training meegedaan, maar hij kan zaterdag niet in actie komen."

Cillessen zou woensdag voor het eerst sinds 7 december weer speeltijd krijgen van Celades, maar door de blessure van de eerste doelman van Oranje stond Jaume Domènech ook tegen Logroñés UD (0-1-zege) in de basis.

De Spanjaard krijgt de afgelopen maand de voorkeur boven Cillessen, die in december een paar duels miste door een kuitblessure en vervolgens zijn basisplaats niet meer terugkreeg.

De oud-Ajacied stond tussen 2016 en afgelopen zomer onder contract bij Barcelona, waar hij de tweede doelman was achter Marc-André ter Stegen. Valencia-Barcelona begint zaterdag om 16.00 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga