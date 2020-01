Willem II heeft vrijdag de optie in het huurcontract van Mike Trésor Ndayishimiye gelicht. De Belgische middenvelder ligt nu tot 2023 vast in Tilburg. Vitesse versterkte zich met de Noor Sondre Tronstad.

Ndayishimiye is dit seizoen met acht goals en zes assists een van de uitblinkers bij Willem II, dat verrassend op de derde plek staat in de Eredivisie. De twintigjarige Belg werd het afgelopen half jaar gehuurd van Keuken Kampioen Divisie-club NEC.

"Mike heeft tot nu toe zijn kwaliteiten laten zien en is daarmee van waarde geweest voor het team", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van Willem II. "We zijn tevreden over zijn spel en zien tegelijkertijd dat er nog veel rek in hem zit."

Het is niet bekend hoeveel geld NEC ontvangt voor de aanvallende middenvelder, die het erg naar zijn zin heeft in Tilburg. "Mijn eerste half jaar bij Willem II is me heel goed bevallen. De resultaten en mijn ontwikkeling zijn beter dan verwacht."

Ndayishimiye speelt zondag met Willem II een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (14.30 uur).

Tronstad werd vrijdag bij Vitesse gepresenteerd. (Foto: Pro Shots)

'Tronstad heeft ijzersterke wedstrijdmentaliteit'

Ook Vitesse roerde zich op de transfermarkt. De Tronstad komt over van het Noorse Haugesund en tekent voor 3,5 jaar in Arnhem. "We volgden Sondre al een lange tijd. Hij is een intelligente controlerende middenvelder, met een ijzersterke wedstrijdmentaliteit", omschrijft technisch directeur Marc van Hintum zijn aanwinst op de website van Vitesse.

"Hij werkt keihard, maar is ook in de opbouw van waarde. We zijn extra blij met het binnenhalen van Sondre, omdat we nu ook de nummer zes positie dubbel bezet hebben", zegt Van Hintum.

Tronstad is de eerste aanwinst die Van Hintum als technisch directeur binnenhaalt. Eerder deze maand werd de voormalige verdediger aangesteld als de opvolger van de vertrokken Mohammed Allach. Beide clubs hebben geen mededeling gedaan over de hoogte van de transfersom.

Tronstad begint aan zijn tweede avontuur buiten Noorwegen. De controleur stond eerder onder contract bij Huddersfield Town, maar kreeg in Engeland geen speeltijd.

Tronstad speelde eerder dit seizoen met Haugesund tegen PSV. (Pro Shots)

'De manier van spelen in Eredivisie ligt mij heel erg'

"Ik kan niet wachten om aan te sluiten en mij op het veld te laten gelden. De eerste kennismaking met de club en de mensen is heel positief", zegt Tronstad.

Hij speelde dit seizoen in de voorronde van de Europa League met Haugesund tegen PSV. "De manier van spelen in de Eredivisie ligt mij heel erg. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen en ga er alles aan doen om mij in te zetten voor de club", aldus de 24-jarige Noor.

Vitesse speelt zondag in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 12.15 uur).

