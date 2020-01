Ernest Faber staat nog altijd achter zijn keuze om ja te zeggen op het aanbod om interim-trainer te worden bij PSV, zei hij vrijdag op de persconferentie daags na de bekeruitschakeling door NAC Breda (2-0).

"Zeker niet", antwoordde Faber resoluut op de vraag of hij spijt heeft dat hij is ingestapt als interim-trainer bij PSV na het ontslag van trainer Mark van Bommel. "Het is voor mij als hoofd van de academie om klaar te staan als dat nodig is."

"Ik lig hier niet wakker van, want dan stop ik er direct mee. Dit heb ik nog niet zo meegemaakt. Ik mis de trots om voor deze club te spelen. Het is een mooie, warme, veilige, betrouwbare club, dan verwacht ik meer dan ik gisteren gezien heb."

Met de bekereliminatie door NAC heeft PSV dit seizoen geen uitzicht meer op een prijs. De ploeg van Faber, die eerder werd uitgeschakeld in de Europa League, bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie, met een achterstand van twaalf punten op koploper Ajax.

In de komende maanden rest PSV de jacht op de tweede plaats, die recht geeft op de play-offs voor de Champions League.

"De fase van praten is voorbij", aldus Faber. "Het gaat niet zozeer om harde woorden. Vanuit het positieve hebben we allerlei gesprekken met elkaar gehad. De gesprekken zijn gevoerd, nu moeten we het toepassen. We moeten realiseren wat de situatie is."

De spelers van PSV voelen schaamte na de 2-0-bekernederlaag tegen NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

Overleg over selectie met Gerbrands en De Jong

Faber zit later vrijdag in een overleg met algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong om de selectie door te lichten. Op de persconferentie wenste hij niet vooruit te lopen op de uitkomsten.

"Ik ga de bevindingen van deze week delen en daar moet de club een keuze in maken. Iedereen heeft een beeld van de spelers, wat je ziet is wat je krijgt. Ik heb meer informatie dan jullie. Ik wil het eerst intern houden. Wat daaruit komt, gaan jullie wel zien."

Ook liet Faber in het midden of hij zijn opstelling gaat wijzigen na de nederlaag in Breda. PSV ontvangt FC Twente zondag (aftrap 16.45 uur) in het Philips Stadion. "We hebben spelers nodig die ervoor willen gaan. Dat kan met de huidige en nieuwe spelers zijn, we hebben een bijna fitte selectie."

