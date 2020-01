Feyenoord-trainer Dick Advocaat verwacht dat de transfer van Róbert Bozeník snel rond is. Volgens diverse media zou de Slowaakse international vrijdag zelfs al in Rotterdam zijn gearriveerd om de laatste gesprekken te voeren, maar dat werd niet door Advocaat bevestigd.

"Ik hoor wel dat het er goed uitziet", zei de trainer vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag. "Er is op dit moment nog niets getekend, dus ik weet ook niet wanneer hij voor het eerst mee kan trainen."

De twintigjarige Bozeník staat momenteel nog onder contract bij MSK Zilina. Dit seizoen maakte hij in zestien duels drie goals, in de vorige jaargang was hij dertien keer trefzeker. Bozeník speelde daarnaast acht interlands voor Slowakije en maakte daarin vier goals.

Bozeník moet in De Kuip met Nicolai Jørgensen gaan concurreren. De Deense spits speelde een moeizame eerste seizoenshelft, maar maakte in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen sc Heerenveen (3-1) twee treffers.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat verwacht dat de transfer van Róbert Bozeník snel afgerond kan worden. (Foto: Pro Shots)

'Fortuna-uit is voor ons gewoon lastige wedstrijd'

Na die goede hervatting van de competitie speelde Feyenoord in Sittard een moeizame KNVB-bekerwedstrijd. Het duel met Fortuna werd in de tweede helft bij een 1-1-stand wegens dichte mist gestaakt.

"Het was geen goede wedstrijd van ons", erkende Advocaat, die met Feyenoord de vierde plaats in de Eredvisie bezet. "Maar geen enkele club in Nederland speelt voortdurend goed. Wij zullen geen enkele tegenstander zomaar even verslaan, dat is op dit moment helaas niet zo. Fortuna-uit is voor ons gewoon een lastige wedstrijd."

Het restant wordt dinsdag uitgespeeld, maar eerst wacht voor Feyenoord het uitduel met Heracles in de Eredivisie. De Rotterdammers kunnen tegen de Almeloërs niet over Renato Tapia beschikken, de middenvelder heeft een lichte blessure. Verdediger Edgar Ié en Ridgeciano Haps zijn op de weg terug van blessures en zullen zaterdag ook nog ontbreken.

Heracles moet Robin Pröpper, Dabney Dos Santos, Jesper Drost en Navajo Bakboord missen. De wedstrijd begint zaterdag om 19.45 uur in het Erve Asito en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

