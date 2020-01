De spelers van IJsselmeervogels balen er ontzettend van dat ze donderdag naast een plek in de kwartfinales van het TOTO KNVB Bekertoernooi grepen. De Tweede Divisionist was dicht bij een stunt tegen Go Ahead Eagles.

Na 120 minuten was het 1-1, waarna IJsselmeervogels in de penaltyserie de kans kreeg om de wedstrijd te beslissen. Maikel de Harder miste echter en Go Ahead won de spannende serie met 7-6.

"We hadden hem op onze schoen. Zo dichtbij komen we waarschijnlijk nooit meer. Hoelang duurt het voordat je zo'n kans krijgt om naar de kwartfinale te gaan?", aldus IJsselmeervogels-verdediger Kevin van Diermen, die prof was bij onder meer Vitesse en Excelsior, tegen FOX Sports.

"Het was stil in de kleedkamer. We waren zó dicht bij een historische overwinning. Iedereen was kapot. De trainer zei dat we trots moeten zijn, en dat zijn mooie woorden, maar de teleurstelling is echt heel groot."

De opluchting was groot bij de spelers van Go Ahead Eagles. (Foto: Pro Shots)

'We wilden geschiedenis schrijven'

De Harder, die dus de cruciale penalty miste, was eveneens zeer teleurgesteld. "Zo'n bal moet ik er gewoon in knallen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn", zei de middenvelder.

"Het is zó zonde. Ik baal er ontzettend van. Ik was helemaal kapot, maar ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen. We wilden geschiedenis schrijven, maar toch mogen we supertrots op elkaar zijn."

Aanvoerder Gillian Justiana: "We waren er dichtbij, maar helaas heb je daar in het voetbal niets aan. We mogen meer dan trots zijn. We hebben gestreden en kunnen het niemand kwalijk nemen."

IJsselmeervogels haalde in het verleden eens de halve finales van het bekertoernooi. In 1975 werd in de strijd om een plek in de eindstrijd met 0-6 van FC Twente verloren.