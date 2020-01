Jürgen Klopp heeft nog maar eens benadrukt dat hij nog niet bezig is met een landstitel van Liverpool. De manager zag zijn ploeg donderdag bij Wolverhampton Wanderers de veertiende competitiezege op rij boeken: 1-2.

"Ik ben er niet mee bezig. Ik moest van de week zelfs navragen hoeveel punten we nu voorstaan. Dat is echt waar. Ik denk er gewoon niet over na", zei Klopp tegen Sky Sports na de overwinning in het Molineux Stadium.

"Ik weet alleen dat we zondag tegen Shrewsbury Town spelen in de FA Cup, dat we woensdag tegen West Ham United spelen en dat we zaterdag ook weer moeten. Drie wedstrijden in zeven dagen, dat is veel."

Liverpool zet dit seizoen alles op de eerste landstitel sinds 1990 en lijkt in die missie te gaan slagen. 'The Reds' zijn amper af te stoppen en staan, met een wedstrijd minder gespeeld, zestien punten los van nummer twee Manchester City.

Roberto Firmino bezorgde Liverpool in de slotfase de zege tegen Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

'Maak me druk over blessure Mané'

De 52-jarige Klopp moest in Wolverhampton ook een tegenvaller incasseren, want sterspeler Sadio Mané viel na een half uur geblesseerd uit. Hij had last van zijn hamstring.

"Dat is, net als ons programma, iets waar ik me druk over maak. Voor de rest maak ik me geen zorgen. Van uitspraken als 'Je mag zes keer verliezen en dan nóg word je kampioen' kan ik inmiddels eerlijk gezegd wel kotsen."

De ernst van de hamstringblessure van Mané is nog niet duidelijk. Het bekerduel van Liverpool met Shrewsbury Town begint zondag om 18.00 uur.

