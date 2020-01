PSV-trainer Ernest Faber heeft keihard uitgehaald naar zijn ploeg na de 2-0-nederlaag bij NAC Breda in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De Eindhovenaren verspeelden tegen de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijwel zeker de laatste kans op een prijs.

"Dit is PSV-onwaardig. Ik miste in de tweede helft de trots om voor PSV te spelen, daar begint alles bij. Je moet graag voor ons willen spelen. Zo niet, dan moet je snel wegwezen", aldus een boze Faber voor de camera van FOX Sports.

"Ik ben pissig, kom op man. We hadden nog een mooie prijs kunnen pakken. De eerste helft was nog acceptabel, maar van achteruit waren we te angstig. We hebben het over PSV 1, niet over DBS 5, waar ik zelf voetbal. Daar mag je dit soort dingen laten zien, maar wij worden er allemaal goed voor beloond."

PSV gaf het dramatische seizoen - de club speelde in Europa niets klaar en staat in de competitie op grote achterstand van koploper Ajax - een passend nieuw hoofdstuk in Breda. Tussen de goals van Othman Boussaid en Ivan Ilic door pakte PSV'er Timo Baumgartl ook nog rood.

Ernest Faber ergerde zich donderdag in Breda flink aan PSV. (Foto: Pro Shots)

'Ze stonden elkaar maar een beetje aan te kijken'

Faber, die vorige maand werd aangesteld als interim-coach van PSV na het ontslag van Mark van Bommel, zag dat het tegen NAC vooral in de tweede helft misging.

"We kregen nog wel mogelijkheden, maar hadden niet de scherpte om het af te maken en kregen een domme rode kaart. Dit is schandalig", aldus de oud-verdediger van de 24-voudig landskampioen. "Ik zit dertig jaar bij deze club, maar heb dit nog nooit gezien. Mijn spelers moeten hun eergevoel eens aanspreken, maar ze stonden elkaar maar een beetje aan te kijken."

"We kunnen blijven analyseren, maar we moeten terug naar eer en trots. We hebben iets goed te maken naar de supporters, naar onszelf en naar de club. Dat is het enige wat we kunnen doen. Voor de rest moeten we ons kapot schamen."

PSV vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Een week later volgt een confrontatie met koploper Ajax in de Johan Cruijff ArenA.