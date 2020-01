Denzel Dumfries vindt dat de spelers van PSV de kritiek van de achterban moeten slikken. De aanvoerder sprak donderdag na de 2-0-bekernederlaag tegen NAC Breda van "een repeterend verhaal".

Tijdens de tweede helft klonk er vanuit het uitvak regelmatig 'schaam je kapot!', richting de spelers van PSV, die zich lieten aftroeven door de club uit de Keuken Kampioen Divisie. "Ze hebben groot gelijk", zei Dumfries tegen FOX Sports.

"Deze kritiek moeten wij incasseren. Het is verschrikkelijk. We moeten veel beter gaan spelen, want dit was PSV-onwaardig", stamelde Dumfries.

PSV had de nederlaag in Breda volledig aan zichzelf te wijten. "We begonnen slap en laten hen zo in de wedstrijd komen", analyseerde Dumfries. "Dat is een repeterend verhaal. We maken het onszelf alweer heel moeilijk."

"Het was een collectief falen", vond de rechtsback. "We moeten goed in de spiegel kijken, maar dat heb ik de laatste tijd al zo vaak gezegd."

'We mogen niet opgeven'

PSV begon met titelaspiraties aan het seizoen, maar slechte resultaten in voornamelijk uitduels kostten trainer Mark van Bommel vorige maand zijn baan. Onder interim-coach Ernest Faber treedt er nog geen enkele verbetering op.

Eerder werd PSV al uitgeschakeld in de Europa League en verloor het de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De dolende ploeg staat vierde in de Eredivisie met een achterstand van twaalf punten op koploper Ajax, waardoor het seizoen eind januari goedbeschouwd al voorbij is.

"We moeten gewoon door", zei Dumfries desondanks. "We mogen nooit opgeven en moeten proberen alles eruit te halen en zo hoog mogelijk te eindigen."