Koploper Liverpool heeft donderdag in de Premier League ook de drie punten gepakt bij Wolverhampton Wanderers: 1-2. Watford blameerde zich in de FA Cup en Atlético Madrid deed hetzelfde in de Copa del Rey.

Het was voor Liverpool de veertiende competitiezege op rij en de 22e overwinning in 23 Premier League-duels. Alleen bij Manchester United op 20 oktober werd niet gewonnen door 'The Reds' (1-1).

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum negentig minuten op het veld, kwam in het Molineux Stadium van Wolverhampton vroeg op voorsprong. Jordan Henderson kopte na acht minuten een corner van Trent Alexander-Arnold binnen. Het was voor de 21-jarige rechtsback al zijn tiende Premier League-assist van dit seizoen.

Na de pauze beet de thuisploeg meer van zich af en dat leidde in de 51e minuut tot de gelijkmaker. Clubtopscorer Raúl Jiménez kopte de bal fraai in de hoek na een afgemeten voorzet van Adama Traoré. Daar leek het bij te blijven, maar Roberto Firmino bezorgde de koploper zes minuten voor tijd alsnog de winst.

Door de overwinning heeft Liverpool weer een voorsprong van zestien punten op nummer twee Manchester City, dat dinsdag al met 0-1 won bij Sheffield United. Liverpool heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

Paul Mullin kopt Tranmere langs Watford. (Foto: Pro Shots)

Watford en Atlético blameren zich in beker

In de FA Cup blameerde Watford zich tegen Tranmere Rovers, de nummer 21 van de League One. Nadat het heenduel in 3-3 eindigde, werd de return in Tranmere 1-1.

In verlenging sloeg de underdug toe via Paul Mullin: 2-1. In de zestiende finale speelt Tranmere tegen Manchester United.

In Spanje werd Atlético Madrid op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de zestiende finales van de Copa del Rey. Tegen Cultural Leonesa, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje, werd na verlenging met 2-1 verloren.

De ploeg van Diego Simeone kwam nog wel op voorsprong via Ángel Correa. Kort voor tijd dwong Julen Castaneda met een enorme pegel een verlenging af voor Leonesa. In de 108e minuut velde Sergiop Benito met een volley het vonnis over Atlético: 2-1.

Atlético Madrid blameerde zich in de zestiende finales van de Copa del Rey. (Foto: Pro Shots)

