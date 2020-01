Koploper Liverpool heeft donderdag in de Premier League ook de drie punten gepakt bij Wolverhampton Wanderers. De formatie van manager Jurgen Klöpp won in in de slotfase met 1-2.

Het was voor Liverpool de veertiende competitiezege op rij en de 22e overwinning in 23 Premier League-duels. Alleen bij Manchester United op 20 oktober werd niet gewonnen door 'The Reds' (1-1).

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum negentig minuten op het veld, kwam in het Molineux Stadium van Wolverhampton vroeg op voorsprong. Jordan Henderson kopte na acht minuten een corner van Trent Alexander-Arnold binnen. Het was voor de 21-jarige rechtsback al zijn tiende Premier League-assist van dit seizoen.

Na de pauze beet de thuisploeg meer van zich af en dat leidde in de 51e minuut tot de gelijkmaker. Clubtopscorer Raúl Jiménez kopte de bal fraai in de hoek na een afgemeten voorzet van Adama Traoré. Daar leek het bij te blijven, maar Roberto Firmino bezorgde de koploper zes minuten voor tijd alsnog de winst.

Door de overwinning heeft Liverpool weer een voorsprong van zestien punten op nummer twee Manchester City, dat dinsdag al met 0-1 won bij Sheffield United. Liverpool heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

Voor de Champions League-winnaar gaat de Premier League volgende week woensdag verder met een uitwedstrijd tegen West Ham United. Wolverhampton, dat zevende blijft, gaat zaterdag 1 februari op bezoek bij Manchester United.

