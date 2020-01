PSV zal voor het tweede seizoen op rij geen prijs pakken. De Eindhovenaren verloren donderdag met tien man van Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda (2-0) in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

Eerder werd PSV al uitgeschakeld in de Europa League en verloor het de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. In de Eredivisie bezet de ploeg van interim-trainer Ernest Faber een teleurstellende vierde plaats met twaalf punten achterstand op koploper Ajax.

In Breda maakten Othman Boussaid en Ivan Ilic na rust de treffers. Tussendoor werd PSV-verdediger Timo Baumgartl met rood van het veld gestuurd.

In de kwartfinales wacht voor NAC in februari een uitwedstrijd tegen AZ. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 dat de ploeg uit Breda de laatste acht van de beker bereikt.

Feest bij NAC na de openingstreffer van Boussaid. (Foto: Pro Shots)

Duel ontbrandt pas na rust

De hoogtepunten waren aanvankelijk spaarzaam in het Rat Verlegh Stadion. Mohamed Ihattaren schoot in kansrijke positie op NAC-doelman Nick Olij en namens de thuisploeg raakte Arno Verschueren met een afstandsschot de lat.

Direct na rust maakte Sam Lammers zijn rentree bij PSV. De aanvaller raakte in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op 27 juli geblesseerd aan zijn knie.

Al vroeg in de tweede helft ontbrandde de wedstrijd wél. Boussaid strandde in kansrijke positie eerst nog op PSV-doelman Lars Unnerstall, maar kon de rebound vervolgens in het lege doel tikken.

Vijf minuten later kwam Boussaid opnieuw in scoringspositie, maar hij werd aan het shirt getrokken door Baumgartl. De Duitse verdediger kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük de rode kaart.

Met een man minder kwam PSV er al helemaal niet meer aan te pas en liep NAC uit naar 2-0. Ilic had het geluk dat zijn inzet door een PSV-verdediger flink van richting veranderd werd, waardoor Unnerstall kansloos was.