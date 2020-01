Go Ahead Eagles heeft donderdag de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg uit Deventer kwam in Spakenburg met de schrik vrij tegen de amateurs van IJsselmeervogels door de penaltyserie te winnen: 6-7.

Na 120 minuten voetballen stond er 1-1 op het bord. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Go Ahead zich plaatst voor de kwartfinales van het landelijke bekertoernooi. Destijds was Ajax in de halve finales te sterk voor de Eagles. De ploeg van Jack de Gier speelt thuis tegen FC Utrecht voor een plek in de halve finales.

Go Ahead, dat eerder Almere City en FC Twente uitschakelde, is de eerste Keuken Kampioen Divisie-club die zich plaatst voor de laatste acht. NAC Breda haalde later ook de kwartfinales door PSV te verslaan (2-0).

Door het verlies van IJsselmeervogels liggen nu alle amateurclubs uit het bekertoernooi. Woensdag werd Spakenburg al uitgeschakeld door Ajax (7-0).

Na 120 minuten stond het nog 1-1. (Foto: Pro Shots)

Bloedstollende penaltyserie in Spakenburg

Na een povere eerste helft op Sportpark De Westmaat kwam IJsselmeervogels vlak na de pauze op voorsprong tegen Go Ahead Eagles. Robbert Olijfveld kreeg de bal na een lange pass wat gelukkig voor zijn voeten en faalde niet van dichtbij: 1-0.

IJsselmeervogels hield die marge lang vast, maar tien minuten voor tijd kwam de Keuken Kampioen Divisie-club toch langszij. Gino Bosz schoot de bal van een meter of 25 over doelman Brummel heen: 1-1.

Er werd in de reguliere speeltijd niet meer gescoord, al had de thuisploeg wel een penalty verdiend. Sanny Monteiro werd naar de grond gewerkt, maar scheidsrechter Christiaan Bax zag er geen strafschop in.

Ook de verlenging leverde geen treffers meer op, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Beide clubs kregen daarin al één kans om de serie te winnen, maar na achttien penalty's was Go Ahead-doelman Hobie Verhulst de held door eerst de strafschop van Marciano van Leijenhorst te pakken en vervolgens zelf te scoren.