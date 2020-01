Go Ahead Eagles heeft donderdag de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg uit Deventer kwam in Spakenburg met de schrik vrij tegen de amateurs van IJsselmeervogels door de penaltyserie te winnen: 6-7.

Na 120 minuten voetballen stond er 1-1 op het bord. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Go Ahead zicht plaatst voor de kwartfinales van het landelijke bekertoernooi. Destijds was Ajax in de halve finales te sterk voor de Eagles.

Go Ahead Eagles, dat eerder Almere City en FC Twente uitschakelde, is de eerste Keuken Kampioen Divisie-club die zich plaatst voor de laatste acht. NAC Breda (tegen PSV) kan later donderdag ook nog de kwartfinales halen. De ploeg van Jack de Gier speelt thuis tegen FC Utrecht voor een plek in de halve finales.

Door het verlies van IJsselmeervogels liggen nu alle amateurclubs uit het bekertoernooi. Woensdag werd Spakenburg al uitgeschakeld door Ajax (7-0).