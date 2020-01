NAC Breda-PSV ·

Dumfries: 'Falen weer als collectief'

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries is keihard over zichzelf en zijn ploeg na de uitschakeling in de KNVB-beker. "Het is een repeterend verhaal. We beginnen slap en laten hen daardoor in de wedstrijd komen", aldus de rechtsback. "Als ik het tegengif had, zou ik het gebruiken. We blijven wel vechten en moeten positief blijven, maar we moeten nu echt goed in de spiegel gaan kijken. Maar goed, dat heb ik ook al eerder gezegd. We falen weer als collectief. De fans roepen 'schaam je kapot' en ze hebben groot gelijk, dit is PSV-onwaardig."