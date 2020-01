NAC Breda-PSV ·

54' GOAL NAC Breda! 1-0



De problemen voor PSV stapelen zich op, want het is de thuisploeg die op voorsprong komt. Othman Bouassaid staat helemaal vrij na een lage voorzet van Arno Verschueren en krijgt de bal in twee instanties in het doel. Lars Unnerstall kan zijn eerste inzet nog knap keren, maar in de rebound krijgt de aanvaller van NAC de bal weer voor zijn voeten en kan hij eenvoudig binnenschuiven.