FC Köln-trainer Markus Gisdol weet na het spectaculaire debuut van de Noorse sensatie Erling Haaland dat het voor zijn ploeg lastig gaat worden om de aanval van Borussia Dortmund vrijdag af te stoppen.

De negentienjarige Haaland debuteerde vorige week, nota bene als invaller, met een hattrick bij Dortmund in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg (3-5). Köln-coach Gisdol kreeg daarom de vraag wat zijn ploeg gaat doen om Haaland te bestrijden.

"We hebben een erg grote spelersbus die we gebruiken vrijdag, misschien parkeren we die maar in ons eigen strafschopgebied. Of drie bussen naast elkaar, voor de zekerheid", zei Gisdol donderdag met een glimlach op zijn persconferentie.

"Dortmund heeft met Marco Reus, Mario Götze, Thorgan Hazard en Jadon Sancho een hele rits aan geweldige spelers. Met Haaland hebben ze daar nog een topspeler bijgekregen. Misschien kunnen we hem afstoppen en misschien ook niet."

Erling Haaland beleefde in Augsburg een waanzinnig debuut voor Dortmund. (Foto: Pro Shots)

'Niet focussen op één speler van Dortmund'

FC Köln gaat in Dortmund voor de vijfde overwinning op rij. 'Die Geissböcke' zijn door de sterke serie geklommen naar de dertiende plaats in de Bundesliga en kunnen bij een zege vrijdag weer twee plekken stijgen.

"We willen weer een geweldige prestatie neerzetten en die zullen we nodig hebben. Maar we zouden een fout maken als we ons maar op één speler van Borussia Dortmund zouden focussen", aldus de vijftigjarige Gisdol.

Borussia Dortmund-FC Köln begint vrijdag om 20.30 uur. 'BVB' kan bij een overwinning in punten gelijk komen met nummer twee Bayern München, dat zaterdag bezoek krijgt van Schalke 04.

