FC Utrecht moet het de rest van het seizoen zonder Willem Janssen doen. De aanvoerder heeft een zware knieblessure opgelopen en wacht een lange revalidatie.

De 33-jarige Janssen liep zijn blessure dinsdag op tijdens de mistige bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven, waarin FC Utrecht na verlenging won. De verdediger kwam verkeerd terecht en liet zich direct wisselen.

Trainer John van den Brom sprak na de wedstrijd in het Jan Louwers Stadion al zijn zorgen uit over de blessure van Janssen en ziet zijn vrees nu waarheid worden, ook al moet de exacte diagnose nog gesteld worden.

"Het gemis is enorm. Willem is niet alleen een goede centrale verdediger, maar ook een boegbeeld - hij is niet voor niets aanvoerder. Dat zijn we nu kwijt", zegt Van den Brom donderdag tegen FOX Sports.

"Andere jongens zullen nu een stukje van die rol moeten gaan overnemen, om uiteindelijk hetzelfde voor elkaar te krijgen. Het is wel makkelijk gezegd, want je kunt van spelers niet ineens heel andere dingen verwachten."

Willem Janssen laat zich tijdens het bekerduel met FC Eindhoven behandelen aan zijn knie. (Foto: Pro Shots)

Janssen al jaren vaste waarde in Utrecht

Janssen speelt sinds de zomer van 2013 van FC Utrecht, waar hij in zijn eerste maanden ook al met een zware knieblessure kampte en inmiddels 205 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Eerder kwam hij uit voor VVV-Venlo, Roda JC en FC Twente.

Coach Van den Brom kan komend weekend ook al niet beschikken over onder anderen Maarten Paes, Adam Maher, Bart Ramselaar en Joris van Overeem.

Zonder de afwezigen staat FC Utrecht vrijdag in de twintigste speelronde van de Eredivisie op eigen veld tegenover ADO Den Haag. De wedstrijd in stadion Galgenwaard begint om 20.00 uur.

