Trainer Quique Setién baalt flink van het spel van FC Barcelona in het bekerduel met het kleine UD Ibiza. De Catalanen wonnen woensdag ternauwernood met 1-2 op het Spaanse eiland.

"We maakten veel fouten en speelden de tegenstander daarmee in de kaart. We wisten dat het niet makkelijk zou worden, maar we verloren de bal gewoon te vaak. Na rust ging het gelukkig beter", aldus Setién, die als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde net aan zijn klus bij Barcelona is begonnen.

"De tegenstander bleef er tot de laatste minuut in geloven. We mogen zoiets niet nog een keer laten gebeuren. We waren inspiratieloos, wisten niet hoe we erdoor moesten komen en waren niet nauwkeurig genoeg."

Derdedivisionist Ibiza nam in de negende minuut zelfs de leiding in Estadi Municipal de Can Misses, waar plek is voor zo'n 4.500 toeschouwers. Pas in de 68e minuut maakte Antoine Griezmann op aangeven van Frenkie de Jong gelijk en in de extra tijd tekende Griezmann ook voor 1-2.

FC Barcelona keek lang tegen een achterstand aan op Ibiza. (Foto: Getty Images)

'Ibiza heeft het geweldig gedaan'

De 61-jarige Setién, die erom bekend staat dat hij een aanhanger is van de filosofie van Johan Cruijff, vergat ondanks zijn kritiek niet om Ibiza te complimenteren.

"Hoewel ik niet blij ben met ons spel, moeten we ook de omstandigheden niet uit het oog verliezen. We speelden op kunstgras tegen een op en top gemotiveerde ploeg. Ibiza heeft het geweldig gedaan."

Zaterdag wacht Setién zijn tweede competitieduel als trainer van Barcelona. Na een 1-0-overwinning op Granada gaat de regerend landskampioen op bezoek bij Valencia.

Bij de club uit de sinaasappelstad ontbreekt mogelijk Jasper Cillessen; de doelman van Oranje viel woensdag voor het bekerduel met UD Logroñés (0-1-winst) geblesseerd uit tijdens de warming-up. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.

