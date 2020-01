Wouter Burger speelt de rest van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie bij Excelsior. Feyenoord heeft de achttienjarige middenvelder donderdag verhuurd aan de stadgenoot.

Burger kwam aan het begin van dit seizoen regelmatig in actie voor Feyenoord en maakte een doelpunt in de play-offs van de Europa League tegen Hapoel Be'er Sheva, maar zijn laatste duel dateert van 20 oktober.

Het talent heeft daarom samen met Feyenoord besloten dat het voor zijn ontwikkeling beter is als hij bij Excelsior wekelijks gaat spelen.

Burger zat toen hij elf jaar was al één seizoen in de jeugdopleiding van Excelsior. Vervolgens verkaste hij naar de grote broer in Rotterdam-Zuid.

De international van Oranje Onder-19, die in augustus 2018 zijn debuut maakte in het eerste van Feyenoord, staat op dertien officiële duels voor de Rotterdammers.

Feyenoord nam deze winter al afscheid van twee andere middenvelders die niet vaak speelden. Liam Kelly werd verhuurd aan Oxford United en Yassin Ayoub vertrok woensdag naar het Griekse Panathinaikos.

