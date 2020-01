Thomas van den Houten, de linksback van Tweede Divisionist Spakenburg, beging woensdag een komische blunder door zijn voetbalschoenen te vergeten voor het bekerduel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger hoopt dat het hem niet blijft achtervolgen.

"Ik controleer altijd mijn spullen, maar ik was in de veronderstelling dat mijn spullen bij de club lagen. Maar die waren er niet. Toen schrok ik. Ik kwam er pas achter toen we vertrokken in Spakenburg", aldus Van den Houten bij FOX Sports.

"Ik werd best zenuwachtig. Mijn vriendin was aan het vliegen, dus haar kon ik ook niet bereiken om te helpen. Via-via is het nog goed gekomen gelukkig. Uiteindelijk hebben mijn ouders de schoenen gebracht."

De blunder van de 29-jarige Van den Houten, die in Amsterdam woont, werd al vóór het begin van de wedstrijd opgepikt door de media. "Er kwamen direct zó veel reacties", aldus de geboren Zeeuw.

"Ik kan mijn telefoon niet eens opladen, want die loopt vast vanwege alle berichten. Ik hoop dat ik nog bekend kan staan als een redelijke linksback in plaats van als die jongen die zijn schoenen vergat in de ArenA."

De spelers van Spakenburg beleefden een bijzondere avond in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

'Heb transfer van de eeuw gemaakt'

Van den Houten genoot volop in de uitverkochte ArenA, ook al verloor Spakenburg met 7-0. De verdediger speelt pas net bij de Tweede Divisonist, die hem in de winterstop overnam van competitiegenoot AFC.

"In de laatste tien minuten dacht ik: ik ga om me heen kijken en nog een beetje genieten. Het was een leuke avond. Ik heb een winterse transfer gemaakt, dus dit was de transfer van de eeuw", zei hij. "Het was een heftige, maar superleuke en fantastische dag. Eentje om niet te vergeten."

Ajax versloeg Spakenburg door goals van Siem de Jong (drie), Lassina Traoré (twee), aanvoerder Dusan Tadic en de 16-jarige debutant Naci Ünüvar, die in de slotfase een penalty benutte.