Naci Ünüvar is sinds woensdag de jongste scorende debutant in de geschiedenis van Ajax. Op een leeftijd van 16 jaar en 223 dagen benutte het talent in de slotfase van de bekerwedstrijd tegen Spakenburg (7-0) een strafschop.

Ünüvar verdiende de strafschop zelf, hij werd in de 86e minuut aangetikt door Spakenburg-aanvoerder Barry Beijer. De tiener vroeg direct aan zijn twintig jaar oudere ploeggenoot Klaas-Jan Huntelaar of hij de penalty mocht nemen.

"Heel veel boys zeiden 'Naci, dit is jouw moment'. En Klaas zei ook meteen 'Jij neemt hem'", vertelde de stralende Ünüvar tegen FOX Sports. "Normaal neemt Klaas de penalty's altijd, dus voor de zekerheid vroeg ik het."

Vanaf elf meter stuurde Ünüvar de Spakenburgse doelman Jordy Deckers de verkeerde hoek in. Daarmee werd hij de jongste scorende debutant ooit voor Ajax.

"Het was een mooi moment toen de bal erin ging. Mooi dat iedereen het me gunde, ze waren allemaal blij voor me", zei Ünüvar.

Alleen Ryan Gravenberch (16 jaar en 130 dagen) en Clarence Seedorf (16 jaar 210 dagen) waren jonger bij hun debuut dan de geboren Zaandammer. Gravenberch scoorde in 2018 drie dagen na zijn debuut in een bekerwedstrijd tegen HVV Te Werve (0-7) en blijft de jongste doelpuntenmaker ooit voor de Amsterdammers.

Ünüvar schiet de penalty achter Spakenburg-doelman Deckers. (Foto: Pro Shots)

'Ik word vaak vergeleken met Nouri'

Ünüvar geldt al jarenlang als het grootste talent in de opleiding van Ajax. Zijn ster rees snel nadat hij op veertienjarige leeftijd topscorer werd van de Future Cup, een toernooi voor spelers tot zeventien jaar. In de finale tegen Juventus (2-0) maakte hij beide treffers.

Met zijn doelpunt bij zijn debuut in een bekerwedstrijd treedt Ünüvar in de voetsporen van een ander groot Ajax-talent. In september 2016 schoot Abdelhak Nouri een vrije trap binnen in zijn eerste wedstrijd tegen Willem II (5-0).

"Ik word vaak met Appie vergeleken", vertelde Ünüvar. "Ik heb ook veel filmpjes van hem gekeken. Hij deed geniale dingen."

In de huidige selectie van Ajax spiegelt de speler van Oranje onder 17 zich graag aan spelmaker Hakim Ziyech. "Hij kan heel makkelijk iemand één op één voor de keeper zetten, scoort zelf vaak en werkt heel hard. Op alle gebieden is hij een fantastische speler", aldus de jongeling.

Ten Hag geeft Ünüvar instructies voor zijn invalbeurt. (Foto: Pro Shots)