Ajax heeft woensdag probleemloos de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. In de uitverkochte Johan Cruijff ArenA werd het 7-0 tegen de amateurs van Spakenburg.

Siem de Jong maakte voor rust een hattrick voor Ajax en in de tweede helft voerden Lassina Traoré (twee) en Dusan Tadic de score verder op tegen de huidige nummer negen van de Tweede Divisie. De pas zestienjarige debutant Naci Ünüvar maakte in de slotfase het feest compleet door een strafschop te benutten.

In de kwartfinale wacht voor Ajax in februari een uitwedstrijd tegen Vitesse, dat zich woensdag met een 0-2-zege op Heracles bij de laatste acht schaarde.

Dinsdag bereikten FC Utrecht en AZ al de kwartfinales, terwijl Fortuna Sittard-Feyenoord bij 1-1 werd gestaakt wegens dichte mist. Donderdag staan NAC Breda-PSV en IJsselmeervogels-Go Ahead Eagles nog op het programma.

De Jong met twintig bekertreffers derde achter Cruijff en Swart

Bij Spakenburg was aanvankelijk onduidelijk of Thomas van den Houten mee kon spelen, want de verdediger was zijn voetbalschoenen vergeten. Familieleden brachten de kicksen uiteindelijk op tijd naar de ArenA.

Het eerste kansje van de wedstrijd was voor de amateurs, maar Vince Gino Dekker schoot vanuit een lastige hoek in het zijnet. Het was ook de enige doelpoging van de ploeg uit het vissersdorp in de eerste helft, want daarna werd Spakenburg door Ajax met de rug tegen de muur gezet.

Doelpunten konden dan ook niet uitblijven en De Jong opende na achttien minuten de score. Hij werkte de rebound binnen nadat Razvan Marin van dichtbij op de lat schoot.

In de laatste minuut voor rust voltooide De Jong zijn hattrick. Eerst kopte hij een voorzet van Tadic binnen en kort daarna verlengde hij een voorzet van Sergiño Dest achter de kansloze doelman Jordy Deckers.

Daarmee kwam de dertigjarige middenvelder op twintig treffers in de beker voor Ajax. Alleen Johan Cruijff (39) en Sjaak Swart (23) scoorden vaker in het bekertoernooi voor de Amsterdammers.

Siem de Jong na een van zijn drie treffers tegen Spakenburg. (Foto: Pro Shots)

Ünüvar (16) maakt in slotfase debuut

Na rust eiste Traoré de hoofdrol voor zich op. De negentienjarige aanvaller uit Burkina Faso gaf eerst het laatste zetje na een actie van Ryan Babel en schoot daarna raak na een fraaie steekpass van Carel Eiting. Nog in de eerste tien minuten van de tweede helft was Traoré de aangever bij de 6-0 van Tadic.

Daarna nam Ajax wat gas terug en bleef de ploeg van trainer Eric Meijers zonder veel problemen op de been. Maar toen Spakenburg in het laatste kwartier door een blessure bij Everton Pires Tavares met tien man verder moest en enkele spelers last van kramp hadden, werd Ajax toch weer dreigend.

De pas zestienjarige Ünüvar mocht in de slotfase zijn opwachting maken van Erik ten Hag. Hij is op Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf na de jongste debutant ooit bij Ajax. De jeugdinternational verdiende een strafschop en mocht zelf van 11 meter raak schieten: 7-0.

Naci Ünüvar staat klaar voor zijn invalbeurt. (Foto: Pro Shots)