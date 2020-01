Tottenham Hotspur heeft woensdagavond de eerste competitiezege van 2020 geboekt. De Londenaren wonnen bij de rentree van Hugo Lloris voor eigen publiek van Norwich City (2-1). Manchester United leed thuis een pijnlijke nederlaag tegen Burnley (0-2) en Leicester City was met 4-1 te sterk voor West Ham United.

Tottenham, dat de vorige vier competitieduels niet won, leidde bij rust al met 1-0 tegen Norwich dankzij een doelpunt van Dele Alli in de 38e minuut. De middenvelder tikte de bal na een scherpe voorzet van Serge Aurier achter doelman Tim Krul.

De 'Spurs' stevenden af op de overwinning, maar twintig minuten voor tijd leek het alsnog mis te gaan. Teemu Pukki mocht aanleggen voor een strafschop en de Fin schoot de bal via de vingertoppen van Lloris in het doel. Son Heung-Min stelde tien minuten voor tijd alsnog de zege veilig namens Tottenham.

Lloris kwam tegen Norwich voor het eerst in actie sinds oktober 2019. De Franse doelman liep ruim drie maanden geleden in het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion een zware schouderblessure op en was sindsdien uit de roulatie.

Ook Christian Eriksen maakte gewoon weer speelminuten voor Tottenham. De Deense middenvelder, die in verband wordt gebracht met een vertrek naar Internazionale, viel in de 62e minuut in voor Erik Lamela.

Dele Alli tikte in de eerste helft de 1-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

Manchester United blameert zich op Old Trafford

Manchester United blijft kwakkelen in de Premier League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer verloor in eigen huis verrassend met 0-2 van middenmoter Burnley en bleef voor de vijftiende competitiewedstrijd dit seizoen zonder zege.

Chris Wood zorgde vlak voor rust voor de verrassende openingstreffer namens Burnley door binnen te schieten na goed doorkoppen van Ben Mee. De Nieuw-Zeelander leverde in de 56e minuut bovendien de assist bij de 0-2 van Jay Rodriguez, die David de Gea passeerde met een verwoestend afstandsschot in de korte hoek.

Door de nederlaag blijft United op 34 punten steken, goed voor de vijfde plek in de Premier League. Alleen de beste vier ploegen van Engeland plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League.

Jay Rodriguez viert de 0-2 van Burnley. (Foto: Pro Shots)

Leicester City wint weer eens

Leicester City, dat veertien punten meer heeft dan nummer zes Tottenham en de derde plek in de Premier League bezet, won thuis met 4-1 van West Ham United. Bij rust stond het al 2-0 voor 'The Foxes' door goals van Harvey Barnes en Ricardo Pereira.

Mark Noble tekende vijf minuten na rust van 11 meter voor de aansluitingstreffer, maar ook Leicester kreeg negen minuten voor tijd nog een strafschop. Ayoze Pérez maakte geen fout vanaf de stip en tekende in de 88e minuut ook nog de 4-1 aan.

Door de ruime overwinning herstelde Leicester zich van twee achtereenvolgende nederlagen tegen Burnley (2-1) en Southampton (1-2). Voor de ploeg van manager Brendan Rodgers is het de tweede competitiezege van dit nog prille kalenderjaar.

