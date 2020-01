FC Barcelona is woensdag ternauwernood aan een blamage ontsnapt in de zestiende finale van de Spaanse beker. De Spaanse topclub won mede dankzij een assist van Frenkie de Jong pas in blessuretijd met 1-2 van UD Ibiza.

Het was het tweede duel van Barcelona onder de nieuwe trainer Quique Setién. Afgelopen weekend debuteerde de opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde met een moeizame 1-0-thuiszege op Granada.

Bij dat duel ontbrak De Jong wegens een schorsing. De middenvelder speelde woensdag wel de hele wedstrijd. Setién liet sterspeler Lionel Messi buiten de selectie en vaste krachten als Marc-André ter Stegen, Jordi Alba en Arturo Vidal begonnen op de bank.

UD Ibiza is de huidige nummer drie van de Segunda Division B, een van de vier competities op het derde niveau in Spanje. De club op het vakantie-eiland werd pas in 2015 opgericht.

De Jong belangrijk met assist

De underdog kwam al in de negende minuut op voorsprong via Pep Caballé. De thuisploeg zag bovendien een treffer afgekeurd worden en raakte de paal in de eerste helft.

Het duurde tot de 68e minuut voordat Barcelona het eerste schot tussen de palen noteerde. Vier minuten later viel de gelijkmaker. Frenkie de Jong zette met een steekpass Antoine Griezmann alleen voor de keeper en de spits schoof de bal binnen.

Griezmann besliste het duel in de vierde minuut van de blessuretijd met zijn tweede treffer. De Fransman werd diep gestuurd door invaller Alba en schoot vanuit een lastige hoek raak.