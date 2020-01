Vitesse heeft zich woensdagavond zonder veel problemen voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. De Arnhemmers waren met 0-2 te sterk voor Heracles Almelo.

Oussama Tannane speelde een hoofdrol tegen zijn oude club. De aanvaller, die van 2013 tot 2016 het shirt van Heracles droeg, maakte al vroeg de openingstreffer en leverde na rust de assist bij de 0-2 van Tim Matavz.

Voor Vitesse is het al de vijfde zege op rij, nadat de subtopper in achtereenvolgens afrekende met FC Twente, ODIN'59 (beker), VVV-Venlo en Fortuna Sittard. Vitesse kan de KNVB-beker voor de tweede keer in de clubhistorie winnen. In 2017 werd AZ in de finale verslagen.

In de kwartfinale wacht de ploeg van trainer Edward Sturing een thuiswedstrijd tegen bekerhouder Ajax. De Amsterdammers rekenden woensdag in de Johan Cruijff ArenA eenvoudig af met Spakenburg, dat zeven goals incasseerde.

Oussama Tannane scoorde en leverde een assist. (Foto: Pro Shots)

Heracles brengt Vitesse niet aan het wankelen

Heracles, dat zonder de naar Atalanta vertrokken Lennart Czyborra aantrad in Almelo, wist geen vuist te maken tegen Vitesse en kwam al na elf minuten op achterstand. Een vrije trap van Tannane werd door niemand aangeraakt en viel in de verre hoek, buiten het bereik van de verraste Michael Brouwer.

Goede kansen op de gelijkmaker waren schaars in de matige eerste helft. Mohammed Osman had de beste mogelijkheid namens Heracles, maar zijn schot ging ruim naast. Vitesse creëerde eveneens weinig, maar hoefde niets te vrezen en wist de marge een kwartier na rust zelfs te vergroten.

Juist in een fase dat Heracles dreigend was, sloeg Vitesse toe. Tannane bereikte Matavz en die rondde oog in oog met doelman Brouwer fraai af. Even later was de Sloveense spits ook dicht bij de 0-3, maar zijn kopbal ging naast. Heracles werd daarna niet meer echt gevaarlijk, waardoor Vitesse simpel verder bekert.