Heerenveen heeft woensdagavond op spectaculaire wijze de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Friezen waren voor eigen publiek na strafschoppen te sterk voor Willem II. Vitesse voegde zich bij de laatste acht ploegen door Heracles Almelo met 0-2 te verslaan.

Na reguliere speeltijd stond het 2-2 bij Heerenveen-Willem II. Vangelis Pavlidis opende in de eerste helft de score, maar Heerenveen maakte na rust gelijk via Hicham Faik en kwam door een eigen doelpunt van Driess Addiki zelfs op voorsprong. Damil Dankerlui bezorgde Willem II met een laat doelpunt alsnog de verlenging.

In de extra tijd werd er ondanks enkele goede kansen van Heerenveen niet gescoord, waardoor een strafschoppenserie beslissing moest brengen in het Abe Lenstra Stadion. Daarin miste Willem II (Freek Heerkens en Marios Vrousai) één keer vaker dan Heerenveen (Runar Espejord), waardoor de thuisploeg aan het langste eind trok.

Willem II, dat in de Eredivisie op een verdienstelijke derde plek staat, bereikte vorig jaar nog de finale van de KNVB-beker. De Tilburgers waren daarin een maatje te klein voor Ajax, dat met 4-0 zegevierde in De Kuip.

Heerenveen wacht straks in de kwartfinales een thuisduel met Feyenoord of Fortuna Sittard. Die twee ploegen speelden dinsdag tegen elkaar in Limburg, maar de wedstrijd werd in de tweede helft bij een 1-1-stand gestaakt vanwege de dichte mist en wordt volgende week uitgespeeld.

Heerenveen maakte de achterstand na rust ongedaan. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen krijgt onterechte strafschop

Willem II en Heerenveen maakten er in de beginfase geen spektakelstuk van. De Tilburgers, die het moesten stellen zonder de licht geblesseerde aanvoerder Jordens Peters, openden na twintig minuten uit het niets de score. Pavlidis tikte in vrijstaande positie van dichtbij binnen na goed voorbereidend werk van Mike Trésor Ndayishimiye.

Niet lang daarna had de gelijkmaker een feit moeten zijn, maar Heerenveen-spits Jordy Bruijn schoot op aangeven van Mitchell van Bergen ruim over. Ondertussen moest Willem II verder zonder Pavlidis, die zich moest laten vervangen door Vrousai. Uitgerekend hij kon een minuut daarna scoren, maar de invaller mikte van dichtbij over.

De eerste minuten van de tweede helft leverden wél spektakel op. Heerenveen kreeg vlak na rust een ogenschijnlijk onterechte strafschop na een sliding op de bal van Bart Nieuwkoop, maar door het ontbreken van de VAR mocht Faik gewoon aanleggen van 11 meter en hij maakte geen fout in de afronding.

Heerenveen kwam een kwartier voor tijd zelfs op voorsprong na een eigen doelpunt van Saddiki - hij raakte de bal als laatste na een duel met Chidera Ejuke - maar de Friezen konden daar niet lang van genieten. Willem II trok de stand vier minuten later al gelijk via Dankerlui, die raak kopte op aangeven van Miquel Nelom.

In de verlenging had Heerenveen de wedstrijd al moeten beslissen, maar Willem II-doelman Timon Wellenreuther hield de bezoekers meerdere keren op de been. In beslissende penaltyserie stopte de Duitser nog op fraaie wijze een strafschop, maar het was niet genoeg om de bekeruitschakeling van Willem II te voorkomen.

Tannane beslissend tegen oude club Heracles

Bij Heracles-Vitesse speelde Oussama Tannane een hoofdrol. De aanvaller van Vitesse, die van 2013 tot 2016 het shirt van Heracles droeg, maakte al vroeg de openingstreffer en leverde na rust de assist bij de 0-2 van Tim Matavz.

Voor Vitesse is het al de vijfde zege op rij, nadat de subtopper in achtereenvolgens afrekende met FC Twente, ODIN'59 (beker), VVV-Venlo en Fortuna Sittard. Vitesse kan de KNVB-beker voor de tweede keer in de clubhistorie winnen. In 2017 werd AZ in de finale verslagen.

In de kwartfinale wacht de ploeg van trainer Edward Sturing een thuiswedstrijd tegen bekerhouder Ajax. De Amsterdammers rekenden woensdag in de Johan Cruijff ArenA eenvoudig af met Spakenburg, dat zeven goals incasseerde.

Oussama Tannane scoorde en leverde een assist. (Foto: Pro Shots)

Heracles brengt Vitesse niet aan het wankelen

Heracles, dat zonder de naar Atalanta vertrokken Lennart Czyborra aantrad in Almelo, wist geen vuist te maken tegen Vitesse en kwam al na elf minuten op achterstand. Een vrije trap van Tannane werd door niemand aangeraakt en viel in de verre hoek, buiten het bereik van de verraste Michael Brouwer.

Goede kansen op de gelijkmaker waren schaars in de matige eerste helft. Mohammed Osman had de beste mogelijkheid namens Heracles, maar zijn schot ging ruim naast. Vitesse creëerde eveneens weinig, maar hoefde niets te vrezen en wist de marge een kwartier na rust zelfs te vergroten.

Juist in een fase dat Heracles dreigend was, sloeg Vitesse toe. Tannane bereikte Matavz en die rondde oog in oog met doelman Brouwer fraai af. Even later was de Sloveense spits ook dicht bij de 0-3, maar zijn kopbal ging naast. Heracles werd daarna niet meer echt gevaarlijk, waardoor Vitesse simpel verder bekert.