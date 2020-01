Yassin Ayoub verruilt Feyenoord voor Panathinaikos. De 25-jarige middenvelder heeft woensdag een contract voor 3,5 jaar getekend bij de Griekse topclub. Heracles Almelo raakt vaste kracht Lennart Czyborra per direct kwijt aan Atalanta.

In de zomer van 2018 verruilde Ayoub FC Utrecht transfervrij voor Feyenoord, waar hij geen basisspeler werd. Hij kwam tot 23 duels en twee goals in Rotterdam, waar hij nog tot medio 2022 vastlag. Het is niet bekend hoeveel hij Feyenoord oplevert.

Panathinaikos werd twintig keer landskampioen, waarvan in 2010 voor het laatst. De club heeft met een elfde en achtste plaats twee moeizame seizoenen achter de rug en is momenteel de nummer vier van Griekenland, op royale achterstand van Olympiacos en PAOK.

Ayoub is de derde speler die Feyenoord deze winter verlaat. Eerder tekende keeper Kenneth Vermeer bij Los Angeles FC en werd middenvelder Liam Kelly verhuurd aan Oxford United.

Met het vertrek van een aantal spelers wil Feyenoord ruimte maken voor één of twee nieuwelingen. Trainer Dick Advocaat hoopt een middenvelder en een spits te verwelkomen in De Kuip.

Na negentien speelrondes is Feyenoord de nummer vijf van de Eredivisie. De Rotterdammers gaan zaterdag om 19.45 uur op bezoek bij Heracles Almelo.

Yassin Ayoub kon bij Feyenoord niet rekenen op veel speeltijd. (Foto: Pro Shots)

Czyborra maakt fraaie overstap naar Serie A

Waar Feyenoord een bankzitter verkocht, raakte Heracles een basisspeler kwijt. De twintigjarige Czyborra verlaat de club uit Overijssel voor een avontuur in de Serie A bij Atalanta, waar hij een contract voor 4,5 jaar heeft getekend.

Heracles nam de vleugelverdediger in de zomer van 2018 over van Schalke 04, waar hij in de jeugd speelde. De jonge Duitser speelde in anderhalf seizoen 45 officiële wedstrijden voor de Almeloërs en kwam daarin twee keer tot scoren.

"Lennart heeft zich in het shirt van Heracles Almelo stormachtig ontwikkeld", zegt technisch manager Tim Gilissen. "Hij mag trots zijn op de stap die hij nu maakt. Voor ons is het een goed teken dat een club als Atalanta zich opnieuw meldt voor een van onze spelers. Dit is een unieke transfer."

Czyborra, die dit seizoen in elk competitieduel aan de aftrap stond en slechts één wedstrijd niet uitspeelde, stond nog tot medio 2024 onder contract bij Heracles. Het is niet bekend welk bedrag de nummer negen van de Eredivisie ontvangt van Atalanta.

