Boudewijn Zenden gaat een prominentere rol spelen in de technische staf van PSV. De 54-voudig Oranje-international wordt fulltime assistent van interim-trainer Ernest Faber.

De 43-jarige Zenden was al als specialistentrainer en deeltijd assistent verbonden aan het eerste elftal van PSV, waar hij in zijn nieuwe rol tijdens wedstrijden op de bank zal zitten.

"Boudewijn loopt al heel wat jaren in het topvoetbal mee. Eerst als speler, vervolgens in een ondersteunende rol als assistent-coach of specialistisch trainer. Ik ben er erg blij mee dat hij bereid is om zijn werkzaamheden nu uit te breiden", aldus trainer Faber op de site van PSV.

Zenden kwam als speler uit voor PSV, FC Barcelona, Chelsea, Middlesbrough, Liverpool, Olympique Marseille, Sunderland en het Nederlands elftal. Sinds 2016 is hij werkzaam bij de hoofdmacht van PSV.

Faber, die ruim een maand geleden de ontslagen Mark van Bommel opvolgde bij PSV, voegde eerder al Adil Ramzi en René Eijkelkamp als assistent toe aan zijn staf. Guus Hiddink is adviseur.

PSV staat donderdag in Breda tegenover NAC in het TOTO KNVB Bekertoernooi. Zondag komt FC Twente in competitieverband op bezoek in het Philips Stadion.

