Bayern München huurt rechtsback Álvaro Odriozola voor de rest van het seizoen van Real Madrid. De Spanjaard moet interim-coach Hans-Dieter Flick defensief meer opties geven. Daarnaast verkast Jong Ajax-aanvaller Nicolas Kühn tijdelijk naar Bayern.

De 24-jarige Odriozola moet concurrent Dani Carvajal voor zich dulden bij Real en kwam dit seizoen pas vijf keer in actie namens 'De Koninklijke'.

Trainer Flick, die eerder dit seizoen de ontslagen Niko Kovac verving, zit bij Bayern niet heel ruim in zijn verdedigers. Onder anderen Niklas Süle en Lucas Hernández kampen met een blessure en datzelfde geldt voor middenvelder Javi Martínez, die ook achterin kan spelen.

"Na overleg hebben we besloten om het verzoek van Flick in te willigen en ons defensief te versterken. We zijn heel blij met de komst van Odriozola", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de site van Bayern.

Kühn debuteerde nog niet bij Ajax

De twintigjarige Kühn werd in de zomer van 2017 door Ajax overgenomen van RB Leipzig. De Duitser speelde sindsdien voor Ajax onder 19 en Jong Ajax en debuteerde nog niet in de hoofdmacht. Hij heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2021 en gaat vermoedelijk in het tweede elftal van Bayern spelen.

Bayern werd in de afgelopen zeven jaar steeds kampioen, maar dit seizoen is de titel geen vanzelfsprekendheid. 'Der Rekordmeister' staat na achttien speelrondes tweede in de Bundesliga, op vier punten van Leipzig. Zaterdag is Schalke 04 de tegenstander in München.

Nicolas Kühn debuteerde nog niet in het eerste elftal van Ajax. (Foto: Pro Shots)

