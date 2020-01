Ajax is Hakim Ziyech vermoedelijk weken kwijt. De sterspeler van de landskampioen liep zondag tegen Sparta Rotterdam een kuitblessure op die hem waarschijnlijk een tijdje aan de kant houdt.

Zowel het AD als VI meldt woensdag dat de 26-jarige Ziyech, die tegen Sparta in de 59e minuut werd gewisseld, enkele weken moet herstellen. Een woordvoerder van Ajax kan het nieuws niet bevestigen.

Ajax speelt woensdagavond thuis tegen Tweede Divisionist Spakenburg in de TOTO KNVB Beker. Vermoedelijk wordt rond die wedstrijd meer duidelijk over de ernst van de blessure van Ziyech.

De afwezigheid van de spelmaker is slecht nieuws voor Ajax-coach Erik ten Hag, die met de geblesseerde Daley Blind en David Neres al niet over twee belangrijke spelers kan beschikken. Clubtopscorer Quincy Promes is juist net terug van een blessure.

Ziyech is dit seizoen weer van grote waarde voor Ajax. De spelmaker, die vorig seizoen ook al eens last had van zijn kuit, was in 29 officiële wedstrijden goed voor acht goals en 21 assists.

Hakim Ziyech moest zich tijdens de tweede helft van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam laten wisselen. (Foto: Pro Shots)

Ajax wacht pittig programma

Na de bekerwedstrijd tegen Spakenburg in de Johan Cruijff ArenA wacht Ajax een pittig programma. In de Eredivisie wachten achtereenvolgens FC Groningen (uit), PSV (thuis) en FC Utrecht (uit).

Bovendien staat de ploeg van trainer Erik ten Hag op 20 februari tegenover Getafe in de knock-outfase van de Europa League. De return in Amsterdam is een week later. Ziyech moet (een deel van) die wedstrijden dus waarschijnlijk missen.

Ajax ligt, mede dankzij de inbreng van Ziyech, ook dit seizoen op koers voor de landstitel. De koploper versloeg Sparta zondag met 2-1, zag achtervolger AZ een dag eerder verliezen van Willem II (1-3) en staat zes punten los.

