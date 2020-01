Dick Advocaat vindt het de juiste beslissing dat de bekerwedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord dinsdag in de tweede helft bij een 1-1-stand werd gestaakt. Door de dichte mist was voetbal nog amper mogelijk. Het restant wordt volgende week dinsdag (28 januari) ingehaald.

De coach van Feyenoord gaf direct na het duel al aan dat het de voorkeur van zowel Feyenoord als Fortuna Sittard was om de wedstrijd over een week in te halen. "Dat willen beide partijen, dus dat hebben we aan de scheidsrechter en KNVB doorgegeven."

Advocaat had veel begrip voor de beslissing van Blom om het duel in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker niet meer te hervatten. "De grensrechters konden geen buitenspel meer zien aan de andere kant van het veld", zei hij tegen FOX Sports. "De belangen zijn groot, dus dan is dit de juiste beslissing."

Zeker in de eerste helft was het zicht in het Limburgse stadion nog acceptabel. Vlak voor rust zette Amadou Ciss de Rotterdammers met een eigen doelpunt op voorsprong. Na rust zorgde Felix Passlack voor de gelijkmaker.

Advocaat had dat laatste doelpunt al niet meer gezien. "Ik zag dat de bal erin ging, maar niet hoe. Het was sowieso moeilijk voetballen op dit slechte veld. Ik vond overigens dat het spel beter te zien was met een witte bal dan met de oranje."

Arbiter Kevin Blom besloot het duel vanwege de dichte mist na 63 minuten te staken. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Niet de leukste avond'

Steven Berghuis baalde van de situatie. "Het was niet de leukste avond, met vervelende omstandigheden. De mist was er vanaf het begin en het werd steeds iets erger, al had ik de wedstrijd liever gewoon uitgespeeld", aldus de aanvoerder.

Berghuis vond dat Feyenoord slecht speelde in Sittard en hoopt dat het volgende week dinsdag tijdens het restant van de wedstrijd beter voor de dag komt. "Het was moeizaam en we kwamen amper tot kansen. We speelden niet snel genoeg van links naar rechts om ruimtes te creëren en hadden weinig diepgang."

Een uur nadat scheidsrechter Kevin Blom definitief voor het eind van het duel floot - dat gebeurde in de 63e minuut van de wedstrijd - maakte de bond bekend dat het duel op de 28e wordt ingehaald. Het tijdstip is nog onbekend.