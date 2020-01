De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord is dinsdag gestaakt vanwege de dichte mist in Sittard. Er kon na ruim een uur spelen bij een 1-1-stand niet meer verder worden gespeeld in het Fortuna Sittard Stadion.

Scheidsrechter Kevin Blom legde in de 64e minuut het spel stil omdat de mist dusdanig van invloed was op het spel en concludeerde na een half uur binnen te hebben gezeten dat de omstandigheden er niet beter op waren geworden.

"Ik kan vanuit de middencirkel beide doelen niet meer zien en mijn assistenten kunnen geen buitenspel meer constateren, dus na overleg met alle betrokkenen heb ik besloten dat er vandaag niet meer wordt gevoetbald", zei Blom tegen FOX Sports.

De wedstrijd wordt op een nader te bepalen datum hervat in de 64e minuut bij een 1-1-stand. De KNVB moet daar nog een beslissing over nemen, maar de verwachting is dat de resterende ruim 25 minuten woensdag al worden gespeeld of anders volgende week.

