Manchester City heeft de tweede plek in de Premier League met enige moeite met succes verdedigd. De regerend kampioen won met 0-1 bij Sheffield United. Arsenal knokte zich in de Londense derby tegen Chelsea met tien man naar een punt: 2-2

Voor de ploeg van Josep Guardiola was Sergio Agüero weer eens de reddende engel. De spits begon op de bank, maar kwam na dik een uur spelen alsnog het veld op.

Zes minuten na zijn invalbeurt zorgde Agüero met een intikker op aangeven van Kevin De Bruyne voor de 0-1. Gabriel Jesus, die de voorkeur boven Agüero kreeg, had de ploeg uit Manchester voor rust op voorsprong moeten zetten, maar hij faalde vanaf 11 meter.

De Argentijn was afgelopen weekend tegen Crystal Palace ook al twee keer trefzeker, terwijl hij een week eerder tegen Aston Villa liefst drie doelpunten voor zijn rekening nam.

Door de zege komt City op 51 punten uit 24 duels. Dat zijn er liefst dertien minder dan koploper Liverpool, dat ook nog eens twee duels minder heeft gespeeld, waaronder het duel van komende donderdag met Wolverhampton Wanderers. Nummer drie Leicester City, dat woensdag speelt tegen West Ham United, heeft zes punten minder dan de kampioen.

Arsenal maakte met een man minder twee keer een achterstand ongedaan. (Foto: Pro Shots)

Arsenal met tien man naar punt tegen Chelsea

Arsenal knokte zich met tien man naar een punt tegen Chelsea. De 'Gunners' stonden sinds de 26e minuut met een man minder na rood voor David Luiz en zagen Jorginho de daaropvolgende strafschop benutten.

Gabriel Martinelli maakte er in de tweede helft na een fraaie solo echter 1-1 van. César Azpilicueta leek de 'Blues' in de slotfase alsnog de zege te benutten, maar weer kwam Arsenal terug. Héctor Bellerín vond met een schuiver de verre hoek en bezorgde zijn ploeg zo een punt.

Arsenal blijft door de remise maar net in het linkerrijtje staan. De ploeg is tiende met 31 punten. Chelsea is met 40 punten de nummer vier.

Nathan Aké boekte met Bournemouth een broodnodige zege. (Foto: Pro Shots)

Overwinning Aké met Bournemouth

Nathan Aké boekte met Bournemouth een broodnodige overwinning op Brighton & Hove Albion, waar Davy Pröpper in de basis stond: 3-1. De thuisploeg houdt ondanks de zege maar twee ploegen onder zich. Nummer vijftien Brighton heeft nog maar twee punten meer.

Anwar El Ghazi wist met Aston Villa in blessuretijd te winnen van Watford: 2-1. De promovendus staat daardoor zestiende. Jairo Riedewald had met middenmoter Crystal Palace minder succes tegen Southampton: 0-2.

Everton verspeelde tegen Newcastle United een zeker lijkende zege. Moise Kean, met zijn eerste doelpunt voor Everton, en Dominic Calvert-Lewin leken Everton de zege te bezorgen, maar in blessuretijd redde verdediger Florian Lejeune met twee doelpunten een punt voor de bezoekers: 2-2.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League