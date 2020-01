FC Utrecht heeft met de nodige pijn en moeite de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg won pas na verlenging van FC Eindhoven, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie: 1-2. AZ staat dankzij een 0-2-zege op TOP Oss ook bij de laatste acht.

Jean-Christophe Bahébeck werd in de 112e minuut de held voor FC Utrecht. De invaller tikte de bal van dichtbij via de binnenkant van de paal binnen. Eindhoven dwong via Mawouna Amevor nog bijna strafschoppen af, maar hij schoot op de paal.

De thuisploeg was na dik een half uur op voorsprong gekomen via Samy Bourard. Zijn inzet werd licht aangeraakt door Mark van der Maarel, waarna doelman Jeroen Zoet de bal in de korte hoek zag gaan.

Na een uur spelen kwam FC Utrecht op gelijke hoogte. Invaller Kristoffer Peterson, die zijn rentree maakte na zijn terugkeer van Swansea City, zette de bal voor en Issah Abass tikte die binnen: 1-1.

Eindhoven raakt lat

In de slotfase van de reguliere speeltijd hadden beide ploegen kansen op de winnende treffer. Zo raakte Kaj de Rooij namens FC Eindhoven de lat en schoot Abass uit de draai op de doelman, maar een verlenging moest voor de beslissing zorgen.

Daarin kreeg Utrecht via wederom Abass een grote kans, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Bahébeck was negen minuten voor tijd wel trefzeker voor de ploeg van trainer John van den Brom.

In de volgende ronde speelt FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles of IJsselmeervogels. Die ploegen spelen donderdag tegen elkaar.

Dani de Wit en Teun Koopmeiners schoten AZ naar de zege. (Foto: Pro Shots)

AZ heeft geen moeite met TOP Oss

AZ had met de oranje bal aanvankelijk moeite om een gaatje te vinden in de verdediging van TOP Oss en stichtte vooral gevaar met afstandsschoten, maar vlak voor rust werd het verzet van de thuisclub toch echt gebroken.

Dani de Wit schoot AZ in de 36e minuut op voorsprong. De middenvelder kreeg op de rand van het strafschopgebied alle tijd en ruimte om uit te halen met zijn verkeerde linkerbeen en vond de korte hoek.

Teun Koopmeiners bepaalde in de 54e minuut de eindstand. De aanvoerder mocht na een overtreding van Rick Stuy van den Herik op De Wit bij een hoekschop een strafschop nemen en faalde als echte specialist niet vanaf 11 meter.

AZ revancheert zich voor nederlaag tegen Willem II

AZ revancheerde zich door de overwinning van de nederlaag van zaterdag in eigen huis tegen Willem II in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot zag daardoor de achterstand op koploper Ajax oplopen tot zes punten.

In de kwartfinales wacht AZ volgende maand mogelijk een topaffiche op eigen veld tegen PSV, maar de Eindhovenaren moeten dan eerst donderdag wel zien te winnen op bezoek bij een andere Eerste Divisionist, NAC Breda.

Naast NAC-PSV worden deze week nog Fortuna Sittard-Feyenoord, FC Eindhoven-FC Utrecht, Heracles Almelo-Vitesse, Ajax-Spakenburg, sc Heerenveen-Willem II en IJsselmeervogels-Go Ahead Eagles afgewerkt in de achtste finales.

