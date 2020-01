Fenerbahçe heeft dinsdag mede dankzij een doelpunt van Ferdi Kadioglu de kwartfinales van het Turkse bekertoernooi bereikt. De formatie won met 2-0 van Kayserispor.

Aangezien het eerste duel in Kayseri in 0-0 was geëindigd, was de zege meer dan voldoende om de laatste acht te bereiken.

Kadioglu, international van Jong Oranje, moet het in de competitie doorgaans van invalbeurten hebben, maar mocht in het bekertoernooi weer eens in de basis beginnen. Dat gold ook voor Ben Rienstra, die bij de gasten aan de aftrap stond.

Kadioglu was halverwege de eerste helft alert toen de doelman een vrije trap niet onder controle kreeg. De oud-NEC'er tikte de bal vervolgens van dichtbij binnen. Mevlüt Erdinç zorgde nog voor rust voor de beslissende 2-0.

Fenerbahçe won de Turkse beker in het verleden zes keer. De laatste keer was in het seizoen 2012/2013. Liefst elf keer werd de finale verloren.