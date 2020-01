Luuk de Jong bereikte met Sevilla de achtste finales in het toernooi om de Copa del Rey. De formatie won met 3-1 van Levante UD. In Italië rekende Napoli af met Lazio, terwijl Ferdi Kadioglu in Turkije belangrijk was voor Fenerbahçe.

De Jong was afgelopen weekend tegen Real Madrid nog trefzeker, maar dat lukte nu niet. Wel was hij verantwoordelijk voor de assist bij het derde doelpunt van de avond, gemaakt door Óliver Torres. De spits werd daarna gewisseld.

Fernando had voor Sevilla de score geopend, waarna Óscar Duarte iets terugdeed voor de bezoekers. Lucas Ocampos zette de thuisploeg wederom op voorsprong. Uiteindelijk was het Torres die het duel besliste.

Woensdag komen onder meer FC Barcelona en Real Madrid in actie. Zij treffen geen tegenstanders van groot kaliber. Barcelona gaat op bezoek bij Ibiza, terwijl Real het opneemt tegen Unionistas.

Ferdi Kadioglu was van waarde voor Fenerbahçe. (Foto: Getty Images)

Kadioglu helpt Fenerbahçe aan bekerzege

Fenerbahçe bereikte dankzij een doelpunt van Ferdi Kadioglu de kwartfinales van het Turkse bekertoernooi bereikt. De formatie won met 2-0 van Kayserispor. Aangezien het eerste duel in Kayseri in 0-0 was geëindigd, was de zege meer dan voldoende om de laatste acht te bereiken.

Kadioglu, international van Jong Oranje, moet het in de competitie doorgaans van invalbeurten hebben, maar mocht in het bekertoernooi weer eens in de basis beginnen. Hij halverwege de eerste helft alert toen de doelman een vrije trap niet onder controle kreeg. Mevlüt Erdinç zorgde nog voor rust voor de beslissende 2-0.

Fenerbahçe won de Turkse beker in het verleden zes keer. De laatste keer was in het seizoen 2012/2013. Liefst elf keer werd de finale verloren.

Bij Napoli-Lazio werden al in de eerste 25 minuten twee rode kaarten uitgedeeld. (Foto: Pro Shots)

Napoli ten koste van Lazio naar halve eindstrijd

In het toernooi om de Coppa Italia behaalde Napoli ten koste van Lazio de halve finales: 1-0. Lorenzo Insigne maakte al na twee minuten het enige doelpunt van het duel, dat werd ontsierd door vroege rode kaarten van Elseid Hysaj en Lucas Leiva. Zij konden allebei binnen 25 minuten vertrekken.

Bij Lazio had Ciro Immobile na tien minuten een uitgelezen kans om Lazio op 1-1 te zetten, maar de topschutter miste een strafschop.

Het duel tussen Juventus en AS Roma is het hoogtepunt van de kwartfinales. Die twee grootmachten spelen woensdag tegen elkaar in Turijn.

Lyon naar finale Franse beker

In Frankrijk bereikte Olympique Lyon ten koste van Lille OSC de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi. Dat gebeurde pas na strafschoppen, nadat het duel in reguliere speeltijd geen winnaar had opgeleverd: 2-2.

In de serie bleef Lyon foutloos, terwijl voor de gasten Jonathan Bamba en Renato Sanches misten. Laatstgenoemde had de score nog geopend, maar Moussa Dembélé bracht Lyon op gelijke hoogte.

In de slotfase leek Houssem Aouar Lyon - zonder Memphis Depay en Kenny Tete - de zege te bezorgen, maar Loïc Rémy schoot diep in blessuretijd alsnog de 2-2 binnen.