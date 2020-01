Feyenoord begint dinsdag met Sam Larsson in de basis aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De aanvaller krijgt de voorkeur boven Luis Sinisterra.

Sinisterra stond zaterdag nog aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1-zege) en opende toen ook met een fraaie halve omhaal de score, maar werd na rust verdienstelijk vervangen door Larsson.

Trainer Dick Advocaat kiest verder voor de gebruikelijke namen, wat betekent dat Lutsharel Geertruida rechts achterin nog altijd verkozen wordt boven de van een blessure teruggekeerde Rick Karsdorp.

Bij Fortuna speelt Amadou Ciss. De aanvaller, goed voor zes competitiedoelpunten dit seizoen, staat naar verluidt in de belangstelling van Feyenoord, dat op zoek is naar een tweede aanvalsleider achter de regelmatig geblesseerde Jørgensen.

Lange tijd onzeker of duel wel door kon gaan

Het was lange tijd onduidelijk of Fortuna-Feyenoord door kon gaan vanwege de dichte mist in Sittard, maar scheidsrechter Kevin Blom besloot na drie metingen dat er gewoon kan worden gevoetbald.

Fortuna en Feyenoord stonden begin oktober nog tegenover elkaar in de Eredivisie. De Limburgers wonnen toen na een enerverend gevecht verrassend met 4-2 en behaalden zo hun eerste competitiezege van het seizoen.

De ontmoeting in het KNVB Bekertoernooi begint dinsdag om 20.45 uur in het Fortuna Sittard Stadion. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen sc Heerenveen of Willem II, die elkaar woensdag treffen in het Abe Lenstra Stadion.

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Essers, Ninaj, Cox, Amiot; Passlack, Smeets, Tekie, Diemers; Damascan, Ciss.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökcü, Toornstra; Berghuis, Jørgensen, Larsson.