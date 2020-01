FC Emmen is dinsdag zeer actief geweest op de transfermarkt. De Drenten lieten aanvaller Luciano Slagveer vertrekken naar het Hongaarse Puskás Akadémia FC en haalden als vervanger de Serviër Luka Adzic, die wordt gehuurd van Anderlecht.

De 26-jarige Slagveer tekent bij de nummer vier van de Hongaarse hoogste divisie een contract tot medio 2022. In Emmen zou zijn contract deze zomer aflopen, waardoor de club gebaat was bij een verkoop deze winter.

De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en KSC Lokeren kwam dit seizoen amper voor in de plannen van trainer Dick Lukkien. Hij speelde maar negen wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij twee keer scoorde.

Slagveer treft bij de ploeg uit Felcsút, dat in het noorden van het land ligt, een landgenoot. Middenvelder Yoëll van Nieff verruilde afgelopen zomer Heracles Almelo voor Puskás Akadémia FC.

"Hij heeft me veel verteld over de club en ik was daarvan onder de indruk", zegt Slagveer op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoop hier een belangrijke speler te worden."

Bij Anderlecht kwam Luka Adzic maar weinig in actie. (Foto: Pro Shots)

Emmen haalt Adzic als vervanger

Met de 21-jarige Adzic wist Emmen razendsnel een opvolger voor Slagveer te halen. De jeugdinternational maakt het seizoen af in de Eredivisie, al duurt het volgens Emmen nog wel even voor de aanwinst speelgerechtigd is. Emmen heeft geen koopoptie bedongen.

Adzic kwam sinds zijn komst van Rode Ster Belgrado in de zomer van 2018 maar mondjesmaat in actie bij Anderlecht. De teller stond dit seizoen slechts op vijf wedstrijden en daarin wist hij het net niet te vinden.

"Bij FC Emmen kan ik mezelf laten zien in de Nederlandse competitie, die internationaal goed bekend is", zegt Adzic op de website van Emmen. "En dat bij een mooie, warme club waar de sfeer fantastisch is en goed voetbal gespeeld wordt. Ik hoop dat ik veel speelminuten krijg om de ploeg te helpen met doelpunten en assists."