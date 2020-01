Luciano Slagveer zet zijn loopbaan voort in Hongarije. De vleugelspits verruilt FC Emmen voor Puskás Akadémia FC, meldt de Eredivisionist dinsdag.

De 26-jarige Slagveer tekent bij de nummer vier van de Hongaarse hoogste divisie een contract tot medio 2022. In Emmen zou zijn contract deze zomer aflopen.

De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en KSC Lokeren kwam dit seizoen amper voor in de plannen van trainer Dick Lukkien. Hij speelde maar negen duels in de Eredivisie, waarin hij twee keer scoorde.

Slagveer treft bij de ploeg uit Felcsút, dat in het noorden van het land ligt, een landgenoot. Middenvelder Yoëll van Nieff verruilde afgelopen zomer Heracles Almelo voor Puskás Akadémia FC.

"Hij heeft me veel verteld over de club en ik was daarvan onder de indruk", zegt Slagveer op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoop hier een belangrijke speler te worden."