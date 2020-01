Reacties na bekerzege in verlenging van Utrecht

In het toernooi om de TOTO KNVB Beker staan dinsdagavond de eerste drie duels in de achtste finales op het programma. AZ won om 18.30 uur de uitwedstrijd tegen TOP Oss (0-2). Om 20.45 uur stond in Limburg Fortuna Sittard en Feyenoord op het programma, maar dat duel is bij een 1-1-stand gestaakt. Op hetzelfde tijdstip treffen FC Eindhoven en FC Utrecht elkaar. Mis niets in het liveblog.





KNVB-beker

Achtste finales

Gestaakt door de mist:

Fortuna-Feyenoord 1-1

Uitslagen:

TOP Oss-AZ 0-2

Eindhoven-Utrecht 1-2 Goedenavond! Mijn naam is Lennart Klem en ik houd je op de hoogte van de duels in de TOTO KNVB Beker. Fortuna Sittard-Feyenoord is bij een 1-1-stand gestaakt door de dichte mist. Fortuna Sittard-Feyenoord · Toch wel het beeld van deze avond: Gestaakt in Sittard... 🌫 Fortuna Sittard - Feyenoord wordt vanavond niet meer hervat vanwege de mist. #forfey KNVB-beker · Fortuna Sittard-Feyenoord · De KNVB meldde eerst nog woensdag 29 januari, maar Fortuna Sittard-Feyenoord wordt dus hervat op dinsdag 28 januari. Het tijdstip is nog onbekend. Fortuna Sittard-Feyenoord · FC Eindhoven-FC Utrecht · Afgelopen!



FC Utrecht heeft het heel moeilijk, maar bereikt wel de kwartfinales van het bekertoernooi. De Domstedelingen winnen na verlenging met 1-2 van FC Eindhoven. Jean-Christophe Bahebeck maakt als invaller in minuut 115 het winnende doelpunt. FC Eindhoven-FC Utrecht · 120' Er komen nog twee minuten bij. FC Eindhoven-FC Utrecht · 118' Paal! Daar is het bijna 2-2, maar Mawouna Amevor raakt de paal met een hard schot. FC Eindhoven-FC Utrecht · 118' FC Eindhoven zet nog wel aan in de jacht op de 2-2. FC Eindhoven-FC Utrecht · 115' En dan is Utrecht ineens dicht bij een plek in de kwartfinales. FC Eindhoven heeft nog een paar minuten om de gelijkmaker op het bord te krijgen. FC Eindhoven-FC Utrecht · 112' GOAL FC Utrecht! 1-2



Invaller Jean-Christophe Bahebeck doet het voor de Domstedelingen! De Fransman schiet de bal via de paal tegen de touwen. De opluchting is groot bij de bezoekers. FC Eindhoven-FC Utrecht · 106' De bal rolt weer. Nog een kwartier te gaan in Eindhoven. Komt er nog een winnaar of krijgen we zo penalty's? FC Eindhoven-FC Utrecht · De eerste helft van de verlenging is voorbij!



Geen goals in de extra tijd, dus het is nog altijd 1-1 bij FC Eindhoven-FC Utrecht. FC Eindhoven-FC Utrecht · 105+2' Daar is nog een enorme kans voor FC Utrecht op de 1-2, maar de inzet van Abass wordt van de lijn gehaald. FC Eindhoven-FC Utrecht · 99' Het is nog altijd 1-1 bij FC Eindhoven-FC Utrecht. We hebben nog zes minuten te gaan in de eerste helft van de verlenging. Er zijn nog niet echt kansen geweest voor beide clubs in de extra tijd. Fortuna Sittard-Feyenoord · Of de fans ze gezien hebben, durven we niet te zeggen, maar de spelers van Feyenoord bedanken in ieder geval wel de meegereisde supporters voor de steun vanavond in Sittard. FC Eindhoven-FC Utrecht · 91' De eerste helft van de verlenging is onderweg. Wie plaatst zich voor de kwartfinale? FC Eindhoven-FC Utrecht · We gaan verlengen!



Het is bij FC Eindhoven-FC Utrecht 1-1 na 94 minuten en dus komt er zo een half uur bij. Kan de Keuken Kampioen Divisie-club stunten tegen de Eredivisionist? Fortuna Sittard-Feyenoord · FC Eindhoven-FC Utrecht · 90' Er komen nog vier minuten bij! Komt er nog een winnaar in de reguliere speeltijd (1-1)? Fortuna Sittard-Feyenoord · FC Eindhoven-FC Utrecht · 87' Lat! FC Eindhoven komt bijna op een 2-1-voorsprong, maar de kopbal van Kaj de Rooij raakt het aluminium. FC Eindhoven-FC Utrecht · 84' Het staat nog altijd 1-1 bij FC Eindhoven-FC Utrecht en de verlenging nadert. Of komt er nog een winnaar binnen de negentig minuten? Fortuna Sittard-Feyenoord · Bekerduel Fortuna Sittard-Feyenoord definitief gestaakt door dichte mist!



We gaan niet meer verder in Limburg, want de dichte mist wordt alleen maar erger en de arbitrage kan niet alles meer goed zien. Het stond 1-1 na dik een uur spelen en de verwachting is dat duel wordt hervat in de 64e minuut (op een andere datum). Fortuna Sittard-Feyenoord · Arbiter Kevin Blom denkt dat we niet meer verder gaan, want de officials kunnen niet alles meer zien op het veld. Fortuna Sittard-Feyenoord · Daar is arbiter Blom. Hij gaat met zijn assistent weer het veld op om te kijken of we deze wedstrijd kunnen hervatten. Fortuna Sittard-Feyenoord · Fortuna Sittard-Feyenoord · Over tien minuten gaat scheidsrechter Kevin Blom weer naar buiten om de situatie te beoordelen. De vraag is of dit duel nog wordt hervat... FC Eindhoven-FC Utrecht · 70' In Eindhoven voetballen we dus nog wel! Het staat nog altijd 1-1 bij FC Eindhoven-FC Utrecht. Abass scoorde al drie keer voor de bezoekers, maar twee goals werden afgekeurd. FC Eindhoven-FC Utrecht · 65' Ondertussen maakte Abass zijn derde treffer van de avond, maar de teller blijft op één staan, want ook dit doelpunt wordt afgekeurd. FC Eindhoven-FC Utrecht is dus nog altijd 1-1. Fortuna Sittard-Feyenoord · Fortuna Sittard-Feyenoord · 64' We stoppen! Fortuna Sittard-Feyenoord wordt tijdelijk stilgelegd, want volgens Blom kunnen de grensrechters niet alles meer goed zien. Deze pauze duurt maximaal een half uur! FC Eindhoven-FC Utrecht · 61' GOAL FC Utrecht! 1-1



Daar is de gelijkmaker van de Domstedelingen. Abass schiet raak na een goede actie van invaller Peterson. Fortuna Sittard-Feyenoord · Fortuna Sittard-Feyenoord · 55' Ja, we gaan verder! Volgens Blom kunnen de spelers alles nog goed zien, maar dat is voor de toeschouwers, tv-kijkers en sommige livebloggers wel anders. Enfin. De bal rolt weer bij deze 1-1-tussenstand. Fortuna Sittard-Feyenoord · 54' Blom legt het spel stil! De mist in Sittard wordt steeds erger en dus wordt er nu overlegd of we nog verder gaan. Fortuna Sittard-Feyenoord · FC Eindhoven-FC Utrecht · 49' Issah Abass denkt de 1-1 te maken voor FC Utrecht, maar de spits staat buitenspel en dus gaat de treffer niet door. Fortuna Sittard-Feyenoord · 48' GOAL Fortuna Sittard! 1-1



Damascan verprutst een enorme kans, maar niet veel later slaagt Felix Passlack er wel in om te scoren. De huurling van Borussia Dortmund legt de bal klaar op de rand van de zestien meter en krult de bal fraai in de hoek. FC Eindhoven-FC Utrecht · 46' Ook in Eindhoven voetballen we weer. Kan FC Eindhoven voor een stunt zorgen tegen FC Utrecht? Kristoffer Peterson maakt in ieder geval zijn rentree bij de Domstedelingen. De Zweed komt voor Urby Emanuelson. Fortuna Sittard-Feyenoord · 46' De bal rolt weer bij Fortuna Sittard-Feyenoord. De Rotterdammers leiden met 0-1. KNVB-beker · Het is rust!



Er is gescoord in Eindhoven en Sittard, maar daar is eigenlijk ook alles mee gezegd:



FC Eindhoven-FC Utrecht 1-0

Fortuna Sittard-Feyenoord 0-1 Fortuna Sittard-Feyenoord · 43' GOAL Feyenoord! 0-1



Nou, daar is het 'antwoord' van Feyenoord! Het is wat gelukkig, maar de Rotterdammers komen op voorsprong. Amadou Ciss werkt een corner in zijn eigen doel. Fortuna Sittard-Feyenoord · Nog vijf minuten tot de rust in Sittard. Kan Feyenoord aanvallend nog iets laten zien? Het is zeer pover bij de Rotterdammers tot dusver. FC Eindhoven-FC Utrecht · 37' GOAL FC Eindhoven! 1-0



De Keuken Kampioen Divisie-club opent verrassend de score tegen FC Utrecht! Samy Bourard schiet hard raak in de korte hoek, maar moet die bal niet voor doelman Jeroen Zoet zijn? Fortuna Sittard-Feyenoord · 34' Een moment van opwinding als weer Damascan in kansrijke positie komt, maar de Fortuna-speler wordt goed gehinderd door Marcos Senesi en kan daardoor niet schieten. KNVB-beker · Nog altijd geen doelpunten na een half uur bij FC Eindhoven-FC Utrecht en Fortuna Sittard-Feyenoord. Het is nog geen avondje met klassiek bekervoetbal, zullen we maar zeggen... Fortuna Sittard-Feyenoord · 23' De eerste echte kans in Sittard is voor de thuisploeg. Vitalie Damascan is doelman Justin Bijlow de baas in de lucht na een vrije trap, maar de kopbal gaat over het doel. Fortuna Sittard-Feyenoord · 21' Feyenoord-coach Dick Adovcaat kan nog niet echt genieten, want zijn ploeg heeft het moeilijk in Limburg. Er is nog altijd weinig gebeurd bij Fortuna Sittard-Feyenoord (0-0). Fortuna Sittard-Feyenoord · 12' Feyenoord heeft wel wat meer de bal in deze openingsfase, maar mogelijkheden zijn er nog niet geweest. Het veld in Sittard is overigens niet best.