De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord dinsdag in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi gaat door ondanks de dichte mist in Sittard. De in totaal drie metingen hebben geen negatief oordeel opgeleverd.

Scheidsrechter Kevin Blom ging om 18.00 uur, 19.00 uur en om 19.45 uur kijken of hij vanuit de middencirkel beide doelen kon zien, waarna hij alle keren besloot dat er gewoon om 20.45 uur kan worden afgetrapt.

"We hebben goed gekeken. De assistenten zijn tevreden, ik ben tevreden, dus we gaan lekker voetballen", zei Blom vlak na de derde meting voor de camera van FOX Sports.

Fortuna en Feyenoord stonden begin oktober nog tegenover elkaar in de Eredivisie. De Limburgers wonnen toen na een enerverend gevecht verrassend met 4-2 en behaalden zo hun eerste competitie-overwinning van het seizoen.

De omstandigheden bij TOP Oss-AZ zijn verre van ideaal. (Foto: Pro Shots)

Ook twijfels bij TOP Oss-AZ vanwege mist

Ook bij TOP OSS-AZ waren er aanvankelijk twijfels of er wel kon worden gevoetbald vanwege de hevige mist in Oss, maar die wedstrijd is volgens plan en met een oranje bal om 18.30 uur begonnen.

"Het is wel zorgwekkend. Als het heel veel slechter wordt met de mist, dan hebben we wel een probleem. Ik hoop dat het zo blijft", zei scheidsrechter Laurens Gerrets vlak voor aanvang tegen FOX Sports.

Bij de derde en laatste wedstrijd van dinsdag, FC Eindhoven-FC Utrecht, is er ook sprake van behoorlijke mist, maar ook in Eindhoven klinkt vooralsnog om 20.45 uur gewoon het eerste fluitsignaal.