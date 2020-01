FC Nantes staat deze week stil bij het overlijden van Emiliano Sala, die dinsdag precies een jaar geleden verongelukte bij een vliegtuigcrash. De spelers zullen zondag in de competitiewedstrijd tegen Girondins de Bordeaux onder meer speciale shirts dragen.

Sala vloog in januari 2019 van het Franse Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff City, maar het privévliegtuig verdween boven het Kanaal. Een maand later werd in het wrak van het toestel het lichaam van de 28-jarige Argentijnse spits gevonden.

Om Sala te herdenken, ruilt Nantes eenmalig het geel-blauwe tenue in voor een blauw-wit shirt, de kleuren van het Argentijnse elftal. De opbrengsten van de shirtverkoop worden gedoneerd aan de twee Argentijnse clubs waarvoor Sala tijdens zijn jeugd speelde.

Dat is niet de enige manier waarop Nantes stilstaat bij het overlijden van de spits: er wordt voor de wedstrijd een minuut lang geapplaudisseerd en er komt in de middencirkel een zeil te liggen met daarop een foto van Sala.

Overigens steggelen Nantes en Cardiff nog altijd over de transfersom van in totaal 17,5 miljoen euro. De FIFA besloot dat Cardiff de eerste termijn - 6 miljoen euro - aan Nantes moet overmaken, maar de club uit Wales is het daar niet mee eens en stapte in oktober naar het internationaal sporttribunaal CAS.

Dit portret van Emiliano Sala zal zondag ook in de middencirkel liggen voorafgaand aan FC Nantes-Girondins de Bordeaux. (Foto: Pro Shots)